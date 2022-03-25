В России заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после вторжения в Украину Россия не может считаться единоверной ни для одной православной церкви. Об этом она сказала у тбилисского храма Сиони, где проходила торжественная служба по случаю 105-й годовщины восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.

Как пишет СОВА, Зурабишвили поздравила население страны с этой датой, отметив, что она важна для истории Грузии, для ее веры и свободы.

«Если бы не восстановление автокефалии, наверно, не было бы и восстановления независимости», – сказала президент, добавив, что именно это событие позволило Грузии сформироваться как независимое и сильное государство.

В храме Сиони Саломе Зурабишвили стояла рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. В последнее время отношения между президентом и лидерами правящей партии «Грузинская мечта» стали более напряженными из-за разногласий в вопросе Украины. Зурабишвили требует более решительных шагов для демонстрации поддержки Киева, в то время как правительство проявляет осторожность.

«И нельзя сегодня не вспомнить то, что происходит в Украине, где реально рождается новая свободная украинская нация. Наверное, в свое время и им удастся добиться автокефалии своей церкви, поскольку Россия потеряла всякое моральное право быть единоверной какой-либо другой православной церкви», — сказала Саломе Зурабишвили.

Автокефалия Грузинской православной церкви была восстановлена 12 марта (25 марта) 1917 года – за год до провозглашения независимости Грузии. Она была упразднена вопреки церковным правилам после вхождения Картли-Кахетинского царства в Российскую Империю и на протяжении более одного века считалась Грузинским экзархатом Российской церкви.