В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор вновь заблокировал сайт старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы (МХГ). Также заблокированы ресурсы движения «Ковчег», помогающего уехавшим из страны. Мониторинг блокировок ведет «Роскомсвобода».

По данным активистов, также заблокированы сайты Эстонского национального телерадиовещания, организации «Христиане против войны» и еще целый ряд порталов.

Как отмечает «Роскомсвобода», причиной стали материалы с критикой войны и высказывания в поддержку Украины.

Ранее в воскресенье стало известно о блокировке студенческого медиа «Гроза». Издание публикует новости и материалы на общественно-политические темы, уделяя особое внимание проблемам учащихся в российских регионах, пишет Север.Реалии.