В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор вновь заблокировал сайт старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы (МХГ). Также заблокированы ресурсы движения «Ковчег», помогающего уехавшим из страны. Мониторинг блокировок ведет «Роскомсвобода».
По данным активистов, также заблокированы сайты Эстонского национального телерадиовещания, организации «Христиане против войны» и еще целый ряд порталов.
Как отмечает «Роскомсвобода», причиной стали материалы с критикой войны и высказывания в поддержку Украины.
Ранее в воскресенье стало известно о блокировке студенческого медиа «Гроза». Издание публикует новости и материалы на общественно-политические темы, уделяя особое внимание проблемам учащихся в российских регионах, пишет Север.Реалии.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России были заблокированы десятки независимых СМИ, публиковавшие информацию, которая отличается от официальных заявлений властей и подконтрольных им СМИ.
- В конце января нынешнего года Мосгорсуд по иску городского управления Минюста ликвидировал МХГ. В своем иске министерство юстиции утверждало, что правозащитная группа нарушает закон об общественных объединениях, занимаясь своей деятельностью вне московского региона. Ведомство также указывало, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.