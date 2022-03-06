В России заблокирован сайты «Медиазоны» и других СМИ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Медиазоны»*, издания Republic*, Vot Tak, «7x7», «Лентачел».

Как сообщает «Медиазона», в письме ведомства не было ссылок на отдельные материалы, там был указан только домен.

По данным правозащитников, Роскомнадзор во всех случаях объяснил решение о блокировке освещением вооруженного конфликта на территории Украины. Ведомство считает, что публикации в СМИ формируют у людей панические настроения и создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка.

«Переводя на понятный язык: нам запрещают называть войну войной и честно рассказывать о ней», — говорится в заявлении «Медиазоны».

Кроме того, перестал открываться сайт пермского издания «Звезда». Его редакция выступала против боевых действий России в соседнем государстве.

Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать приложение Zello из-за «сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил России на территории Украины».

* «Медиазона» и Republic признаны российскими властями СМИ-«иноагентами»