В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 – 786

В России за последние сутки умерли 786 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Впервые более 700 смертей от коронавирусной инфекции нового типа в стране зарегистрировали 6 июля. С тех пор показатель ниже этой отметки не опускался.

За последние сутки в России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Выписались более 21 тысячи пациентов.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве – 3966. Однако это минимальное значение с 9 июня. Смертность от COVID-19 в столице продолжает держаться на высоком уровне. За вчерашний день умерли 109 человек. Выздоровели за сутки 7519 пациентов.

По данным городского департамента здравоохранения, в июне 2021 года в Москве умерли 16 271 человек. Это на 24 процента больше, чем в июне прошлого года. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 5527 случаях. Причиной роста смертности в июне столичные чиновники назвали штамм "дельта" и аномальную жару.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день Россия вновь занимает четвертое место по числу заболеваний COVID-19 в мире. По этому показателю Россия обогнала Францию, которая опустилась на пятое место. В обеих странах с начала пандемии выявили около шести миллионов случаев заражения. По числу смертей от коронавирусной инфекции нового типа Россия также опережает Францию — 145 тысяч умерших против 111 тысяч.