В Румынии открыт центр подготовки пилотов F-16. В том числе для украинских военных

В Румынии, на авиабазе Фетешти приблизительно в 150 километрах от Бухареста, в понедельник был открыт тренировочный центр для пилотов истребительной авиации. На нем военные будут обучаться пилотированию американскими истребителями F-16. Подготовку на базе будут проходить в том числе и украинские пилоты.

В церемонии открытия участвовали министры обороны Румынии Ангел Тылвэр и Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Румынская служба Радио Свобода. Тренировочный центр будет использоваться румынскими военными, военными других стран НАТО и Украины. Обучение с нуля будет занимать около полугода, уже подготовленные пилоты F-16 будут проходить на базе повышение квалификации.

Украина запрашивала у западных союзников современные истребители с начала российского вторжения 2022 года. Однако разрешение на обучение украинских пилотов пилотированию F-16 Вашингтон дал только в августе. Предполагается, что использование американских истребителей на войне в Украине начнется не позднее зимы - весны этого года.