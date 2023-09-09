В Румынии во второй раз за неделю обнаружили обломки российского дрона

В Румынии, стране, входящей в Североатлантический союз НАТО, во второй раз за неделю обнаружили обломки российского дрона. Вероятно, они оказались там после российского удара по Одесской области Украины. Об этом сообщила Румынская служба Радио Свобода.

Обломки были обнаружены у приграничного с Украиной села Плауру. Жители неоднократно жаловались на российские беспилотники, местные власти предложили желающим временно эвакуироваться из домов, сообщал канал Digi-24.

Президент страны Клаус Йоханнис заявил о недопустимом нарушении Россией суверенного воздушного пространства. Он заявил, что считает военным преступлением атаки России на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе приграничную.

Йоханнис заявил, что Румыния считает российские атаки угрожающими населению страны. Он обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Тот подтвердил солидарность Союза с Бухарестом.

Столтенберг в соцсети X написал, что ничто не указывает на то, что российские дроны преднамеренно попали на территорию Румынии, но назвал удары «дестабилизирующими [ситуацию]». Он приветствовал ранее принятое решение США отправить в страну дополнительные самолеты F-16 для патрулирования границы.