В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76

На фоне сокращения поставок газа из России власти Германии объявили вторую ступень аварийного плана. Об этом заявил в Берлине 23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Первая ступень аварийного плана - режим раннего предупреждения был объявлен ещё в конце марта в связи с военным вторжением России в Украину.

Второй уровень режима тревоги вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ. В то же время на этом этапе предполагается, что рынок способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера. Например, когда поставщики газа получают право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей

Как пишет сегодня Financial Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, под предлогом летнего технического обслуживания газопровода "Северный поток" "Газпром" может полностью прекратить поставки газа в Германию. Подобная ситуация, по мнению собеседников издания, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.

Несмотря на то, что это регулярная техническая процедура и ранее "Газпром" компенсировал простой "Северного потока" на время ремонта ростом поставок по другим трубопроводам, пока российский концерн не бронирует свободные мощности и не увеличивает прокачку через Украину.

Сокращение поставок ФРГ по "Северному потоку", объемы которого в среднем оцениваются в 50–60 процентов , было объявлено "Газпромом" в середине июня. Снижения экспорта в российской копании объяснили проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде.

В Берлине считают решение политическим и говорят о давлении на ЕС.

Россия уже год постепенно урезает поставки газа в ЕС, но на этой неделе они упали до невиданного за последние десятилетия уровня - около 100 миллионов кубометров в сутки. Еще в мае "Газпром" поставлял 250 миллионов в сутки, а три года назад – 500 миллионов.

Перед лицом крупнейшего с 1970-х годов энергетического кризиса европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций, а также собираются нормировать потребление газа - сначала добровольно, а потом принудительно. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.

Кремль отрицает роль в энергетическом кризисе и называет четырехкратный рост цен на газ в Европе за последний год последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.