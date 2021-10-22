В Рязанской области произошёл взрыв в пороховом цехе. Есть жертвы

В Рязанской области на заводе синтетических волокон "Эластик" произошёл взрыв и начался пожар в цехе по производству пороха. По последним данным регионального Минздрава, погибли 15 человек, передаёт ТАСС.



Источник "Интерфакса" сообщал о 16 погибших. По его словам, никому из пропавших без вести спастись не удалось. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал он.

Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, ещё девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

В тушении пожара задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, заявили в МЧС, добавив, что "угрозы населению нет".

Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник "Интерфакса", не исключил, что произошло короткое замыкание.

7 октября прошлого года на военной базе в сотне километров к югу от Рязани взорвался склад боеприпасов.Полторы тысячи человек из десятка окрестных селений бежали или были эвакуированы, около 20 человек попали в больницу, одна из пострадавших умерла