В Санкт-Петербурге и Туве введен локдаун с 30 октября по 7 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвал Европейский Союз к координации действий в сложившейся ситуации с Украиной, а также отметил, что Украина готова со скидкой транспортировать дополнительные объемы газа из России в Европу через свою газотранспортную систему.

В комментарии для агентства France Press Зеленский обвинил Россию в «газовой агрессии» против ЕС и в шантаже. По мнению украинского президента, Россия отказывается увеличить поставки газа в Европу, несмотря на беспрецедентный рост рыночных цен, вызванный нехваткой топлива, с целью добиться от ЕС скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, минуя Украину.

«Россия хочет заставить Европу запустить «Северный поток - 2» без соблюдения европейских правил», - пишет Зеленский. Он утверждает, что Украина способна обеспечить транзит газа через свою территорию в объемах, сопоставимых с мощностью «Северного потока-2».

Это же подтвердил по итогам прошедшего в Киеве заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов. По его словам, Украина готова прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год - в дополнение к 40 миллиардам кубометров, на транзит которых у Украины есть с Россией контракт.

По словам Зеленского, которые приводит Bloomberg, Украина готова предоставить скидку на транзит дополнительных объемов газа любому поставщику, включая «Газпром». Скидка может составить до 50 процентов.

«Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное ... если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу», - сказал Зеленский.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по «Северному потоку-2» уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Такое разрешение, как ожидается, может быть получено в начале будущего года.

Украина, США и ряд стран ЕС выступали против сооружения газопровода, называя его орудием давления Москвы на Евросоюз и Украину. Ряд политиков Запада и Украины считают, что Россия уже использует пока не запущенный в эксплуатацию трубопровод как орудие «газового шантажа». При этом на официальном уровне обвинений в адрес Москвы в том, что она не исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, не звучит.

Россия пока не дала ответ на предложение Зеленского увеличить транзит через Украину.

Напряженная ситуация в сфере энергетики обсуждалась 21-22 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Никаких определенных решений, однако, принято не было.