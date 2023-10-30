В секторе Газа в ходе наземной операции освобождена заложница

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе наземной операции в секторе Газа удалось освободить израильскую военнослужащую, захваченную 7 октября в заложники радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Речь идет о первом случае освобожения заложника в бою и о первой освобожденной военнослужащей из числа заложников. Ранее ХАМАС освободил четырех гражданских заложниц.

Как сообщил ЦАХАЛ, освобожденная Ори Мегидиш чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей. В заявлении подчеркивается, что делается все для освобождения остальных заложников; их более 230, большинство – гражданские лица.

О подробностях операции по освобождению заложницы не сообщается.

Сегодня же ХАМАС опубликовал видео с тремя заложницами, на котором они призывают израильские власти пойти на освобождение палестинских заключенных в обмен на заложников. Когда и где оно было снято, неясно. Израильские власти назвали публикацию видео «жестокой пропагандой».

В ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были убиты около 1400 человек. Заложники, главным образом жители населенных пунктов у границы с Газой, были отвезены в сектор и удерживаются там в неизвестных местах. Израиль в ответ на нападение наносит по сектору Газа авиаудары, а несколько дней назад начал наземную операцию, которая пока, по оценкам, носит ограниченный характер.