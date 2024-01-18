В Сербии лидер оппозиционной партии подвергся пыткам после ареста

В Сербии освобождён из заключения в городе Нише лидер Сербской республиканской партии Никола Сандулович. Он находился за решёткой со 2 января. В дни заключения он неоднократно подвергался избиениям, пыткам, унижениям и угрозам быть убитым вместе со своей семьей, рассказал Сандулович сразу после освобождения.

Высокий суд Ниша подтвердил Радио Свободная Европа, что задержание оппозиционного политика Николы Сандуловича было прекращено в понедельник, 15 января, с применением меры, запрещающей ему покидать свое место жительства.

Ему не разрешено покидать территорию Сербии без разрешения суда, говорится в ответе на запрос Радио Свободная Европа из Высокого суда в Нише.

Сандулови был обвинён в нарушении законов, запрещающих разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти.

Сербская неправительственная организация «Молодёжная инициатива за права человека» объявила 17 января, что требует от государственного Защитника гражданских прав расследовать жалобы Сандуловича на пытки со стороны сотрудников сербских спецслужб. Как заявили его адвокаты, их подзащитный остаётся частично парализованным и страдает от нервного потрясения.

«Молодёжная инициатива за права человека» также потребовала от властей расследовать причины и обстоятельства проведения обыска в квартире Сандуловича.

Лидер непарламентской Республиканской партии ранее опубликовал видеокадры, заснятые в феврале 2023 года, на которых он возлагает венок к могиле членов семьи Адема Яшари, одного из основателей Армии освобождения Косова, убитого сербскими полицейскими 5 марта 1998 года. Тогда в кровавых событиях, получивших название «резня в Преказе», погибли 56 человек, в том числе 18 женщин и 10 детей в возрасте от пяти до шестнадцати лет, а также 9 стариков. 46 погибших носили фамилию Яшари.