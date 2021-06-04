В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов в городе Чачак

Несколько взрывов произошли в ночь на пятницу на территории фабрики по производству боеприпасов в сербском городе Чачак.

О пострадавших не сообщается. Мэр Милун Тодорович сообщил местным СМИ, что с предприятия эвакуировали около 60 сотрудников. Также была проведена эвакуация жителей нескольких ближайших домов. В некоторых из них были выбиты стёкла.

Причина взрывов на военном предприятии "Слобода" в центральной части страны пока не установлена. Первый из них произошёл спустя полтора часа после полуночи, передаёт Балканская служба Радио Свобода.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заверил, что ситуация находится под контролем. Он отметил, что ЧП затронуло склад фабрики.

Кадры с места публикует издание Novosti.

В 1999 году "Слобода" значительно пострадала при бомбардировках авиацией сил НАТО. С тех пор оружейная индустрия Сербии постепенно восстановилась. Страна экспортирует артиллерийские боеприпасы главным образом в страны Африки и Азии, но также и на Запад, включая государства Североатлантического Союза.

При взрыве в 2003 году на "Слободе" погибли трое работников. Также на фабрике был взрыв спустя семь лет. Тогда никто не пострадал. В результате ещё одного взрыва в 2013-м году ранения получили два человека.

В октябре и декабре 2014-го года были взрывы на складах боеприпасов в чешском селении Врбетице. В результате погибли два человека. Весной нынешнего года Прага обвинила в причастности к произошедшему российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух предполагаемых агентов ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным следствия, в октябре того года приезжали в Прагу и в Злинский край, где расположено Врбетице. Между Россией и Чехией на этом фоне произошёл крупный дипломатический скандал. Страны обменялись высылками сотрудников посольств. Москва обвинения категорически отрицает.