В Сербии прошел многотысячный митинг против насилия

В Белграде прошел многотысячный митинг против насилия – уже третий после массовых расстрелов в Сербии в начале мая. Власти отказываются от ответственности и говорят, что за протестами стоят иностранные спецслужбы.

Протестующие выразили недовольство действиями властей после двух расстрелов, в результате которых погибли 18 человек, в том числе дети. Демонстранты призвали сербского президента Александра Вучича уйти в отставку. Также они потребовали увольнения двух министров и отзыва лицензий у двух телевизионных сетей, которые, по мнению митингующих, пропагандируют насилие и расхваливают криминальных личностей.

«Мы здесь, потому что хотим Сербию без насилия. Мы не можем позволить им играть с жизнями наших детей», – сказала участница митинга. Протестующие прошли по столице, остановив движение на главном мосту и шоссе, проходящем через город. Журналисты отметили, что это был самый массовый из уже прошедших митингов.

В ответ на протест граждан пророссийский Вучич заявил, что митинги организованы «с Запада», и обвинил оппозицию в попытке захватить власть. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала, что власти не несут ответственности за перестрелки, и назвала оппозиционных депутатов «ядром насилия».

На следующей неделе в Белграде планируется митинг в поддержку Вучича. По словам сербского президента, он готов отправить в отставку правительство и назначить внеочередные выборы на сентябрь.