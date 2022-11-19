В Северной Корее впервые публично показали дочь Ким Чен Ына

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые оказалась на публике и была показана официальным Центральным телеграфным агентством страны. Ребенку около 12 лет, ее имя названо не было. Ким привел ее на испытания баллистической ракеты.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен 18 ноября, сообщение с упоминанием дочери ЦТАК размеcтило на следующий день. Ребенок в белом пуховике вместе с отцом сфотографированы напротив мобильной пусковой установки с испытанной ракетой и во время общение Кима с военными. На этом снимке показана и жена Кима Ли Соль Чжу.

До этого момента Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017, передает агентство «Ренхап».

Власть в Северной Корее фактически передается по наследству, Ким Чен Ын унаследовал государство от Ким Чен Ина, а тот - от Ким Ир Сена. Ранее эксперты предполагали, что наследником Чен Ына может стать его сестра Ким Е Чжон, но публичная демонстрация ребенка может означать, что ее отец решил готовить ее к исполнению государственных обязанностей.