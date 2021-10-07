Североосетинские школы взяли под усиленную охрану из-за сообщения о готовящемся нападении

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов взяли под усиленную охрану школу во Владикавказе из-за распространенном накануне вечером сообщении о готовящемся нападении по «пермскому» сценарию. На входе в учебное заведение выставили наряды полиции и Росгвардии. Они ведут визуальное наблюдение за теми, кто заходит на территорию школ, а также досматривают сумки взрослых людей.

Накануне вечером в мессенджерах было распространено письмо под именем Георгия Плиева, в котором обещалось устроить бойню в СОШ-30. В письме даже был указан контактный телефон с призывом звонить всех желающих. Это сообщение вызвало панику в родительских чатах, классные руководители сообщали, что решение отправлять детей в школу или нет оставляют за родителями.

Спустя пару часов стало известно, что силовики практически сразу же установили и допросили 16-летнего Георгия Плиева. В мессенджерах даже был распространен скан его паспорта. Однако никакого отношения к авторству письма, а также к указанной школе, он не имел. Подросток был перепуган случившимся и находился в шоковом состоянии. По одной из версий, это могла быть злой шуткой его неприятелей.

«Авторы письма могли не знать подростка. А его данные и контактный телефон взять из социальных сетей. Злоумышленники взламывают электронную почту конкретного человека, и с нее рассылают письмо с угрозами. Подобные вбросы уже фиксировались в других регионах и, по всей видимости, делаются для того, что дестабилизировать ситуацию», – заявил Кавказ.Реалии источник в североосетинском МВД.

Сейчас оперативники ФСБ и МВД республики устанавливают авторов письма. Также накануне правоохранительными органами было принято решение об охране всех школ республики. С утра у владикавказской школы №30 было крайне мало учеников. У входа дежурили полицейские и росгвардейцы, а также сотрудники правоохранительных органов в гражданском.​

Портал «ОсНова» пишет, что посещаемость владикавказских школ по сравнению со вчерашним днем упала сразу же на 69%.