В Шанхае умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь

Правительство Грузии ставит население перед ложным выбором, постоянно повторяя нарратив про «второй фронт», заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли.

Он принял участие в конференции «Олигарх, связи с Россией, война на Украине и будущее Грузии», которая прошла в Европарламенте, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.

«Я никогда не встречал более проамериканских, прозападных людей [чем грузины]. Но что больше всего разочаровывает, так это то, что правительство, похоже, дает людям ложный выбор: поддержите «Грузинскую мечту» и сохраните мир, или поддержите тех, на Западе, и они вовлекут нас в войну. Я думаю, что это какой-то ложный выбор, против которого действительно надо бороться», - сказал Келли.

Келли, который был послом США в Грузии в 2015-2018 гг., не первый раз критикует правящую партию и правительство Грузии. Недавно он заявлял, что власти Грузии хотят оставить за пределами закона о деолигархизации человека, которого Евросоюз хотел видеть в этом законе и «симуляцией евроинтеграции никого не провести».

В «Грузинской мечте» в ответ заявляют, что бывший посол США открыто лоббирует бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

До назначения в Грузию Келли работал представителем Госдепа США, затем представителем США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Грузии стал послом, когда у власти уже была «Грузинская мечта». Он проработал на должности три года, в марте 2018 года покинул пост посла и одновременно объявил об уходе с дипломатической службы.

После этого Келли начал преподавать в департаменте славянских языков и литературы Северо-Западного университета. Келли преподает два курса: «The Fall of the USSR and the Rise of Russia» и «Controlling the Russian Narrative, from Stalin to Putin».