В Шанхае умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь

В Шанхае умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. В 1947 году закончил университет в Шанхае, получив специальность инженера-электрика. После обучения 30 лет работал в министерстве машиностроения КНР.

В 1955 году Цзян Цзэминь проходил четырехмесячную практику на заводе имени Сталина в Москве. Там он выучил русский язык. В 1982 году возглавил министерство электронной промышленности Китая. С 1985 по 1989 годы занимал пост мэра Шанхая.

В июне 1989 года Цзян Цзэминь занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Предшественник Цзян Цзэминя - Чжао Цзыян – поддержал требования протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, после чего его сместили с должности.

В 1993-2003 годы Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР.

При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире. Страна также вступила во Всемирную торговую организацию.