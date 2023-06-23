В Шебекине отменили выборы: почти все уехали из-за обстрелов

Избирательная комиссия Белгородской области отменила выборы в совет депутатов Шебекинского округа из-за массового отъезда жителей. Внимание на это обратило издание «7x7».
Глава облизбиркома Игорь Лазарев отметил, что Шебекинский округ покинули почти все избиратели и члены 40 избирательных комиссий, поэтому в сентябре выборы провести невозможно. Новую дату голосования назначат после того, как «ситуация в муниципалитете стабилизируется».
Неделю назад по тем же причинам отменили выборы в земское собрание Журавлёвского сельского поселения Белгородского района.
При этом закон предусматривает отмену выборов только в случае введения в районе режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения. Согласно президентскому указу, в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования» – в выборном законодательстве он не упоминается. Несмотря на это, ЦИК России согласовал отмену выборов в Шебекине.
- На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало «Агентство». С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.