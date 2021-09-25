В Шереметьеве задержали защитницу прав мигрантов Валентину Чупик

Правозащитницу Валентину Чупик в ночь на субботу, 25 сентября, задержали в аэропорту Шереметьево после прилета из Армении. Об этом Радио Свобода сообщил соратник Чупик Александр Ким.

Чупик – гражданка Узбекистана. В России она проживала в статусе беженца. На границе после прилета ей выдали уведомление о лишении статуса и запрете на въезд до 2051 года. По словам Кима, Чупик успела сообщить ему о задержании и выслать фотокопии документов, выданных ей на границе (имеются в распоряжении Радио Свобода). Затем связь с задержанной пропала.

Чупик в России занималась защитой прав мигрантов. Коллеги правозащитницы полагают, что задержание – это месть за активную гражданскую деятельность.

Соратники опасаются, что Чупик могут отправить в Узбекистан, и допускают, что на родине ее ожидают преследование спецслужб и пытки. По мнению коллег, Чупик необходимо отправить в третью страну.

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2021 года в Россию не пустили почти 99 тысяч иностранных граждан. Подробностей ведомство не приводит.