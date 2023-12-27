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В школах Белгородской области откроют классы беспилотной авиации

В школах Белгородской области откроют специальные классы, в которых детей обучат навыкам управления и работы с беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник заявил, что Министерство просвещения России решило выделить грант Белгородской области «на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем». По словам Гладкова, в следующем году в 17 школах и одном колледже региона появятся специальные классы, где будут обучать работе с беспилотниками. Губернатор считает, что востребованность профессии оператора дрона будет очень велика. Гладков заявил, что инфраструктуру для беспилотников активно развивают сельскохозяйственные предприятия.

Ранее стало известно, что в российских школах со следующего учебного года может появиться новый предмет – «Основы безопасности и защита Родины». Проект изменений в школьной программе размещён на официальном портале нормативных актов. Новый курс должен дополнить уже существующий предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Учащихся будут знакомить с тактикой общевойскового боя и использованием беспилотных летательных аппаратов, а также с уставом военной службы.

В начале учебного года в Белгороде окна первых этажей школ закрыли мешками с песком, которые должны защитить от последствий артиллерийских и ракетных обстрелов. Остальные окна собирались обклеить ударопрочной пленкой.

  • Белгородская область, граничащая с Украиной, подвергается регулярным обстрелам. Российская сторона обвиняет в них Украину; украинское командование обстрелы не комментирует. Местные власти призвали жителей приграничных районов временно переехать. Во многих районах Белгородской области школьники переведены на дистанционное обучение.

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