В России в школьную программу вернут «Как закалялась сталь» и «Молодую гвардию»

В России с 1 сентября 2023-го года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы «Как закалялась сталь» и «Молодая гвардия». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также в текущем году Минпросвещения внесёт в школьную программу несколько произведений о Великой Отечественной войне – в частности, роман Юрия Бондарева «Горячий снег», а также «произведения, которые касаются «героических подвигов защитников Брестской крепости».

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказывающий о становлении советской власти, был убран из школьной программы в конце перестройки, перед самым распадом Советского Союза – в 1989-м году. «Молодая гвардия», написанная советским писателем Александром Фадеевым о молодёжной подпольной антифашистской организации, якобы действовавшей во время Великой Отечественной войны, была убрана из школьной программы уже после распада СССР – «из-за слабого литературного качества».