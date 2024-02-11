В СИЗО Ростова-на-Дону умер украинец, обвиняемый в шпионаже

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, обвиняемый в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает общество «Мемориал».

По данным правозащитников, Демченко, предположительно, умер в СИЗО в Ростовской области.

Агентству ТАСС в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону подтвердили смерть арестованного. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, отметили в суде.

Источник ТАСС уточнил, что Демченко умер 31 декабря от последствий инсульта.

«Мемориал» обращает внимание, что о деле Демченко известно крайне мало. Он родился в 1952 году в городе Моспино, который в 2014 году перешел под контроль сепаратистов самопровозглашенной «ДНР». Есть ли у него близкие родственники и на какой территории - неизвестно.

Южный окружной суд начал рассмотрение дела украинца в конце августа прошлого года. Состоялись семь заседаний по существу.