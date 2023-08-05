В Керченском проливе при атаке дронов повреждён российский танкер

В Керченском проливе при атаке беспилотников был поврежден танкер под флагом России SIG. Об этом сообщили российские и украинские телеграм-каналы в ночь на 5 августа. Позже информацию подтвердили ведомства России, которые обвинили в атаке Украину.

Танкер получил пробоину в районе машинного отделения, сообщил Росморречфлот. Разлива топлива нет, экипаж в безопасности, рассказали в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.



По официальным данным, на борту судна находятся 11 человек. Эвакуация им не требуется: у нескольких небольшие ссадины от осколков, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».



Ранее телеграм-канал опубликовал, как он утверждает, переговоры моряков. «Сами мы не можем перемещаться. Без буксира. Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то», – говорил ночью член экипажа.

Тогда же ТАСС писал, что к поврежденному танкеру прибыли два буксира, решается вопрос о буксировке. Сейчас вода в танкер не поступает, экипаж планирует самостоятельно изучить повреждения, сообщает «Осторожно, новости».



Танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов SIG с 2019 года находится под санкциями США за доставку авиатоплива из Крыма в Сирию, обнаружил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Также из-за атаки дронов на Крымскому мосту было отключено освещение и на три часа было остановлено движение. Жители нескольких районов аннексированного Крыма сообщили о громком взрыве. По словам советника российского главы региона Олега Крючкова, «громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели».