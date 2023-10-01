В совет по делам женщин в Чечне вошла всего одна женщина – дочь Кадырова

В Чечне утвердили состав совета, который займется правами женщин и повышением их роли в обществе. Среди восьми членов совета есть только одна женщина: дочь Рамзана Кадырова Айшат. Она занимает пост министра культуры республики.

Возглавил совет мужчина: вице-премьер Чечни Адам Алханов – сын бывшего министра внутренних дел республики Руслана Алханова. Он женат на второй дочери Кадырова Хадижат, сообщает Кавказ.Реалии.

Также интересами женщин в регионе будут заниматься министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов, его заместитель Тамерлан Ибаков, министр образования Хож-Бауди Дааев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр здравоохранения Сулейман Лорсанов и министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов.

Национальная стратегия в интересах женщин предусматривает работу по пяти направлениям – профилактика социального неблагополучия и сохранение здоровья женщин, повышение их роли в развитии общества, укрепление общественно-политических позиций и расширение их участия в социально-экономическом развитии России. При этом среди конкретных мероприятий в стратегии указаны создание школ репродуктивного здоровья, направленных на «снижение количества абортов», проведение профориентации девочек с акцентом на выбор технических специальностей, их вовлечение в исследовательскую деятельность.