В совет по делам женщин в Чечне вошла всего одна женщина – дочь Кадырова

В Чечне утвердили состав совета, который займется правами женщин и повышением их роли в обществе. Среди восьми членов совета есть только одна женщина: дочь Рамзана Кадырова Айшат. Она занимает пост министра культуры республики.
Возглавил совет мужчина: вице-премьер Чечни Адам Алханов – сын бывшего министра внутренних дел республики Руслана Алханова. Он женат на второй дочери Кадырова Хадижат, сообщает Кавказ.Реалии.
Также интересами женщин в регионе будут заниматься министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов, его заместитель Тамерлан Ибаков, министр образования Хож-Бауди Дааев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр здравоохранения Сулейман Лорсанов и министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов.
Национальная стратегия в интересах женщин предусматривает работу по пяти направлениям – профилактика социального неблагополучия и сохранение здоровья женщин, повышение их роли в развитии общества, укрепление общественно-политических позиций и расширение их участия в социально-экономическом развитии России. При этом среди конкретных мероприятий в стратегии указаны создание школ репродуктивного здоровья, направленных на «снижение количества абортов», проведение профориентации девочек с акцентом на выбор технических специальностей, их вовлечение в исследовательскую деятельность.
- В Ростовской области совет по улучшению жизни женщин также возглавил мужчина: заместитель губернатора региона Андрей Пучков. Однако в ростовском совете из 14 человек все же большинство женщин: восемь против шести
- Ежегодно около 700 тысяч россиян могут регулярно сталкиваться с домашним насилием. Это следует из длительного исследования Агентства стратегических инициатив. По результатам лонгитюдного исследования, в котором приняли участие порядка 40 тысяч россиян, почти 10% граждан – более 14 миллионов человек – находятся в тяжёлой депрессии. Неизвестно, идет ли речь о поставленном диагнозе или о самоощущении респондентов, пишет Радио Свобода.
- Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, полиция игнорирует такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят минимальные наказания.
- Адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных процессах, называют среди главных причин разводов семей в Чечне бытовые конфликты, домашнее насилие, полигамию мужчин и вмешательство родственников супруга в семейные отношения.
- Исследование «убийств чести» на Северном Кавказе проекта «Правовая инициатива» показало, что с 2008 по 2017 годы в результате этой практики погибли 39 человек, только трое из них мужчины. Согласно данным правозащитников, жертвами становятся преимущественно молодые незамужние девушки, либо разведенные, реже – замужние женщины. Убийцы – их отцы, братья, мужья, дяди, отчимы.
- Женщины, состоявшие в браке с уроженцами Северного Кавказа, регулярно обращаются за помощью в отстаивании материнских прав, но очень часто безуспешно. Суды в Чечне, Ингушетии и реже в Дагестане во многих случаях оставляют детей с отцом – это объясняется особенностями местного менталитета и устоев, говорят опрошенные сайтом Кавказ.Реалии юристы, занимающиеся семейными делами.