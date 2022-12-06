В списке 100 влиятельных женщин мира - Зеленская, Скочиленко и Пугачёва

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» опубликовала свой список ста вдохновляющих и влиятельных женщин по всему миру за 2022 год, в который, наряду с другими, попали супруга президента Украины Елена Зеленская, российская певица Алла Пугачева, петербургская художница Саша Скочиленко, обвиняемая по делу о фейках про российскую армию.

Список отражает роль женщин в непростых событиях по всему миру - от смелых протестов с требованием перемен в Иране до женских лиц в конфликте и сопротивлении в Украине и России, подчеркивает редакция.

«Би-би-си» отмечает также, что это уже десятый подобный список корпорации и есть возможность проанализировать процесс за 10 лет, связанный с ролью женщин и их правами в разных странах.

Помимо Елены Зеленской в списке еще семь представительниц Украины, в том числе, парамедик Юлия Паевская, которая побывала в российском плену, и математик Марина Вязовская, получившая престижную Филдсовскую премию, отмечает «Медуза». Бывший спецкор этого издания Таисия Бекбулатова, объявленная в России «иноагентом», также отмечена вниманием британской корпорации: «Бекбулатова в 2019 году основала независимое СМИ «Холод», широко освещающее войну в Украине, а также публикующее материалы о неравенстве, насилии и правах женщин».

Художница Александра Скочиленко находится в СИЗО в ожидании приговора. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама себя Скочиленко называет узником совести. Она была задержана за замену ценников в супермаркете сообщениями о войне в Украине и сейчас обвиняется в создании фейков про российские Вооруженные Силы.

Про Аллу Пугачеву говорится, что за годы своей работы и творчества она продала более 250 миллионов пластинок. Артистка названа в публикации «культурной иконой», хорошо известной своим чистым меццо-сопрано. Она была не раз отмечена наградами за свое творчество в России, при этом Алла Пугачева выступала с критикой правительства. Недавно она опубликовала сообщение для своих 3,6 миллионов подписчиков в Instagram, в котором осудила войну в Украине, пишет «Би-би-си».

Наряду с несколькими иранками в списке «Би-би-си» оказался обобщенный образ «женщины, отрезающей свои волосы». Решение связано с широкими протестами в Иране в этом году, начавшимися после смерти арестованной полицией нравов 22-летней Махши Амини за неправильное ношение хиджаба. «Би-би-си» подчеркивает, что своим шагом хочет признать роль женщин в этих протестах. Отрезание волос стало одним из символов движения, охватившего знаменитостей, политиков и активистов по всему миру.

Кроме того, в списке оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, певица Билли Айлиш, актриса Приянка Чопра-Джонас, активистки из Афганистана и других стран Южной Азии и Ближнего Востока.