В список наследия ЮНЕСКО включили 11 европейских курортных городов

11 знаменитых европейских курортных городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято на сессии организации в Фучжоу (Китай), сообщает «Немецкая волна».

Транснациональный объект «Великие курортные города Европы» включает 11 городов, расположенных в семи европейских странах. В список включены три германских курорта (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), три курортных города Чехии (Франтишковы Лазне, Карловы Вары, Марианские Лазне), а также австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, Монтекатини-Терме (Италия) и Бат (Великобритания).

«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Помимо европейских курортов, в список Всемирного наследия включен также культурный район Хима в Саудовской Аравии, который содержит значительную коллекцию наскальных изображений, Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтская колония художников на Матильденхеэ (Германия) и циклы фресок XIV века в Падуе (Италия).

В общей сложности список включает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.