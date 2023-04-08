В США готовят меры по запрету продуктов «Лаборатории Касперского»

Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету антивирусных программ и программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ccылаясь на свои источники в администрации Байдена. На это обратил внимание «Голос Америки».

Меры против «Лаборатории Касперского» могут быть пробным шаром, а позднее применены против китайских компаний, считают источники WSJ.

Сложность задачи по запрещению программного обеспечения заключается в том, что сначала надо достоверно оценить насколько широко распространены в США продукты «Лаборатории Касперского». Чрезмерно широкое ограничение может поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения, говорится в публикации.

Международная компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность во многих странах, ее центральный офис находится в Москве.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла «Лабораторию Касперского» в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности США.