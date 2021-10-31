В США и ЕС обеспокоены из-за военных РФ на границе с Украиной

Официальные лица в Соединенных Штатах и странах ЕС обеспокоены новым увеличением группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники.

Об этом пишет в воскресенье газета The Washington Post. Издание подчеркивает, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской, когда Вашингтон и его союзники были серьезно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.

Washington Post отмечает, что в последние месяцы риторика российских властей по отношению к Украине стала жестче, а в последние дни в зоне конфликта в Донбассе возросла напряженность. В результате перестрелок с участием артиллерии на одном из участков фронта есть убитые и раненые среди украинских военных. Украина, в свою очередь, впервые применила ударный беспилотник турецкого производства «Байрактар» - что вызвало осуждение со стороны Москвы.

В соцсетях в последнее время появились несколько видео перемещения российской военной техники, как утверждается, в западных и южных регионах России. При этом о каких-либо крупномасштабных учениях не сообщалось.

По оценке властей Украины, по завершении учений «Запад-2021» в сентябре многие российские подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и вдоль украинской границы сейчас размещены до 90 тысяч российских военных, не считая размещенных в Крыму.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в распространении дезинформации, заявив, в частности, что Киев не планирует силовую операцию в Донбассе. Ранее представители российского руководства заявляли, что такая операция против поддерживаемых Россией сепаратистов поставила бы под угрозу само существование украинского государства. При этом официально Москва отрицает, что оказывает сепаратистам военную помощь, и заявляет, что у нее нет планов вторжения на территорию Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже более 7 лет.