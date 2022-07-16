В США одобрили продажу Эстонии HIMARS на сумму $500 млн

Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе распространил сегодня письмо, в котором обвинил посольство США в давлении из-за дела гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари».

Чхиквадзе был судьей, вынесшим приговор по делу Ники Гварамия. Гендиректора «Мтавари» приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», дело Гварамия многие правозащитники расценивают как преследование критической журналистики, оно упомянуто как случай нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.

В своем письме судья Чхиквадзе сообщает, что после оглашения приговора по делу Гварамия, он встречался с представителем посольства США – Кевином Бёрком из департамента юстиции. Он передал вопрос посла Келли Дегнан, которая интересовалась, почему к Гварамия применили крайнюю меру – лишение свободы.

Судья подчеркивает, что расценил вопрос как «требование отчета по конкретному делу».

Чхиквадзе отмечает, что после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще пятью судьями уголовного права для участия в тренинге.

«Эта ситуация была для меня неожиданной. Но на этом все не закончилось, и сейчас некоторые политические силы угрожают мне «санкциями» из-за результатов рассмотрения данного конкретного дела. Я не хочу, чтобы то же самое произошло с моими коллегами-судьями, которым, как видно, придется рассматривать это дело под большим давлением», – сказано в письме Чхиквадзе.

Судья также призвал политические партии, дипломатический корпус, международные и неправительственные организации в Грузии, «воздержаться от оказания давления на суд и позволить судьям осуществлять правосудие в мирной обстановке и принимать решения на основе конституции Грузии, закона и внутренней веры».

Свое письмо судья Лаша Чхиквадзе распространил через телекомпанию «Рустави-2».

Посольство США уже ответило судье Чхиквадзе — посол США Келли Дегнан заявила, что «любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности».

По словам Дегнан, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы, которая является «важной частью здоровой демократии».

«Это центральная опора работы, которую мы здесь делаем, чтобы помочь укрепить верховенство закона в Грузии. Это то, на чем мы сосредоточены», – сказала Дегнан.