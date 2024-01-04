В США опубликована часть документов по делу Джеффри Эпштейна

В США федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал часть документов по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме более четырех лет назад. Его обвиняли в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации.

Опубликованные документы связаны с обвинением в отношении подруги Эпштейна Гислейн Максвелл, которая ранее была осуждена за пособничество бизнесмену в сексуализированной эксплуатации молодых девушек, среди которых, как утверждается, были и несовершеннолетние.

СМИ обращают внимание на то, что в документах фигурируют имена множества известных людей из мира политики, бизнеса и культуры. При этом подчеркивается, что само по себе упоминание этих имен в судебных материалах свидетельствует лишь о том, что они были знакомы с Эпштейном, а не означает каких-либо подозрений в их отношении, по крайней мере на настоящий момент. Также, как отмечает Би-би-си, документы не приносят каких-либо существенных новых сведений об обвинениях в адрес Эпштейна или его сообщников.

Среди имен, которые упоминаются в судебных документах, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, ныне покойный певец Майкл Джексон, в свое время обвинявшийся в сексуализированном насилии над несовершеннолетними, фокусник Дэвид Копперфильд, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Внимание британской прессы привлекла фигура брата короля Карла III принца Эндрю. В документах в частности есть показания одной из девушек, рассказавшей, что принц, будучи в гостях у Эпштейна, домогался ее. Ранее другая девушка, Вирджиния Джуффре, утверждала, что принц Эндрю принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, причем давление на нее оказывал Эпштейн. По внесудебной договоренности принц Эндрю, который официально не исполняет каких-либо обязанностей в рамках королевской семьи, выплатил ей несколько миллионов фунтов. При этом официально принц Эндрю отрицал обвинения.

Билл Клинтон упоминается в немалом количестве документов. Известно, что он поддерживал дружеские отношения с Эпштейном. Клинтон, однако, категорически отрицает, что знал о его преступной деятельности. Трамп упоминается в опубликованных документах только один раз; известно, что он тоже был хорошим знакомым Эпштейна.