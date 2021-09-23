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В США поддержали новые санкции в отношении госдолга России
Палата представителей Конгресса США запретила американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Запрет был единогласно одобрен в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Документ опубликован на сайте конгресса США.
Автор поправки конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман назвал причиной введения ограничений – вмешательство России в американские выборы.
Под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством, со сроком погашения от 14 дней.
По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, эта поправка "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако, окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учётом её значительного объема резервов. В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Агентство отмечает, что Торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.
В середине июня вступили в силу санкции США, запрещающие покупать российские государственные облигации при первичном размещении. Они были введены президентом США Джо Байденом в середине апреля из-за "вредоносной внешней деятельности" России.
- Весной американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. Тогда же в интервью ABC News Джо Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
- Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.
Другие новости дня
Гарибашвили поблагодарил ООН за поддержку территориальной целостности Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Генсеком ООН Антонио Гутерришем. Глава грузинского Кабмина поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря и поблагодарил его за поддержку Грузии в борьбе с пандемией.
Как сообщили в пресс-службе Гарибашвили, премьер-министр особо подчеркнул личную поддержку ООН и генерального секретаря в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил, что правительство Грузии ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта.
«По словам Ираклия Гарибашвили, доклад Генерального секретаря ООН о внутренне перемещенных лицах и беженцах из абхазского и цхинвальского регионов Грузии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека являются наиболее важными механизмами для поддержания гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии на высоком уровне», – сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, основное внимание было уделено безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Была подчеркнута роль ООН в Женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате.
Глава правительства также рассказал о важности участия ООН в процессе восстановления формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали.
По словам Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии привержено политике мирного урегулирования конфликта, направленной на «деоккупацию грузинских территорий и восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации».
Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Общественный вещатель.
Коронавирус в Абхазии: 106 новых случаев, три – летальных
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале – 68 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутском госпитале скончались двое мужчин – 57 и 59 лет. В российском военном госпитале скончался мужчина 1969 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 037 человек. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22 057 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Чечне задержали родственников Закаева и заставили на камеру критиковать его
Накануне днем неизвестные вооруженные люди в Чечне задержали родных чеченского политика Ахмеда Закаева, проживающего в эмиграции в Лондоне. Об этом пишет портал Кавказ.Реалии со ссылкой на источники из районного центра Ачхой-Мартана.
Среди задержанных были братья Закаева – Бувади и Али, их жены Сацита и Раиса, а также одна из сестер – Зеза.
Первоначально их доставили в отдел МВД по Урус-Мартановскому району Чечни, а после они, со слов самих задержанных, были перевезены в Грозный, предположительно, в расположение так называемого «нефтяного полка». Там их продержали несколько часов и отпустили домой для записи критических видеообращений в адрес политика Закаева.
Поздно вечером всех родных собрали в одном из домов братьев Закаева, где было снято видеообращение. Женщин и детей уведомили, что их запишут отдельно, утром следующего дня. Дом был окружен многочисленной охраной, при записи присутствовали должностные лица Ачхой-Мартановского района – префектуры, ОМВД и люди неизвестной вооруженной структуры.
Кавказ.Реалии пока не располагает комментариями ни самого Закаева, ни официальных лиц из Чечни.
- Ранее сообщалось, что во время совместного эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в инстаграме Кадыров пригрозил Закаеву, что «сожжет его в синем пламени».
- Угрозы в свой адрес Ахмед Закаев получает от Кадырова не в первый раз. Ранее он пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда ичкерийский вице-премьер выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их «национальными героями». «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил тогда Кадыров.
- Ахмед Закаев – известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как «главу правительства Ичкерии за рубежом».
- На этой неделе Кадыров также призвал Закаева отправить одного из своих сыновей в Чечню, чтобы он «подорвал себя и умер на газавате (то же, что и джихад. - ред.)». Таким образом, по видению Кадырова, он должен «доказать свое мужество».
COVID-19 в Грузии: 1653 новых случая, 47 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 47 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8711.
За сутки в стране выявили 1653 новых случая коронавируса. Накануне провели 28 553 теста: PCR-тестов – 12 588, экспресс–тестов на антиген – 15 965.
Выздоровели еще 2646 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 602 065, выздоровевших – 570 443.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,79%, за последние 14 дней составляет 6,85%, за неделю – 6,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 12 948 человек, всего в Грузии использовано 1 700 895 вакцин.
Свинцовый саркофаг, найденный в Абхазии, вскроют специалисты из России
Найденный в самопровозглашенной республике Абхазия свинцовый саркофаг вскроют специалисты из России. Об этом агентству «Апсныпресс» рассказал директор Государственного музея, участник экспедиции Аркадий Джопуа.
«Мы не стали сразу вскрывать саркофаг и хотим привлечь специалистов разной специализации, которые все сделают правильно и вскроют его без повреждений. Это не просто открыть крышку. Он запаян, и открыть его не так просто. Кроме того, в саркофаге явно сохранились останки, что видно через отколотый в его дне кусок», – сказал Джопуа.
По его словам, археологи нашли нужных специалистов, сейчас ведут с ними переговоры и надеются, что до конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить к его научному описанию и более подробному изучению. В дальнейшем, после реставрации он станет частью экспозиции Государственного музея.
«Нам нужны и специалисты по реставрации, потому что он хоть и в очень неплохом состоянии, но имеются трещины, а его крышка придавлена. Специалисты должны с ним поработать и довести по возможности до первоначального вида», – сказал Джопуа.
Археолог отметил, что саркофаг – очень ценная во всех отношениях находка. Всего в Абхазии было найдено три подобных саркофага. Первый из них каменный, он хранится в Госмузее в отделе средневековья, еще один подобный саркофаг – медный, он находится в храме в селе Каман.
«Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде на территории Закавказья. Были находки только более позднего периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это – очень редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории тоже», – сказал Джопуа.
Как сообщалось ранее, редкий и ценный археологический артефакт – свинцовый саркофаг, которому более 1500 лет, нашли археологи в ходе совместной ежегодной абхазо-российской экспедиции в древнем городище Гюэнос на территории города Очамчире более месяца назад. Место, в котором хранится уникальная находка, археологи пока не разглашают в целях безопасности.
В Дагестане на семи участках «Единая Россия» не получила ни одного голоса
На прошедших выборах в Госдуму на нескольких избирательных участках Дагестана наблюдатели обнаружили аномальные результаты голосования. Так, в селе Аксай Хасавюртовского района партия "Зелёные" получила 98% голосов, а за "Единую Россию" не проголосовал ни один человек. При этом на всех остальных участках Хасавюртовского района партия власти набрала более 80%, а "Зелёные" - менее 2%.
Похожая ситуация, согласно итоговым протоколам, сложилась в Дагестане на избирательном участке №540. Там свыше 1700 голосов получила партия "Новые люди", а "Единая Россия" - ни одного. При этом на соседнем участке итоги голосования оказались ровно противоположными.
Всего участков в республике, на которых за партию власти не проголосовал никто, оказалось семь. На одном из них на выборах с огромным отрывов победила партия ЛДПР, на двух других - "Российская партия свободы и справедливости.
Дагестанский избирком объяснил аномалии "технической ошибкой при вводе данных".
Александр Грезев, один из руководителей общественного движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", выразил уверенность, что в избиркоме просто "всё перепутали" и на ряде участков "нарисовали" голоса не тем партиям. Такого же мнения придерживается и один из ближайших соратников Алексея Навального Георгий Албуров.
- В прошедшее воскресенье в России завершилось голосование на парламентских и региональных выборах. По официальным данным ЦИК, партия "Единая Россия" вновь получила в Госдуме конституционное большинство. При этом наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнили нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011 года, объявление результатов которых привело к массовым протестам. На карте движения "Голос" опубликовано более 4 тысяч сообщений о возможных нарушениях.
- ЦИК России официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.
- В Дагестане, по данным местного избиркома, "Единая Россия" получила на выборах в Госдуму более 81% голосов, её ближайший преследователь - партия КПРФ - лишь чуть более 6%.
Под Хабаровском найдено место крушения самолета АН-26
Под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего с радаров в среду самолета Ан-26, на борту которого находился экипаж из шести человек. Их судьба пока неизвестна. Об этом сообщают российские информационные агентства.
Ан-26 пропал с радаров и перестал выходить на связь в среду в 40 километрах от аэропорта Хабаровска. Самолёт, принадлежащий компании "Летные проверки и системы", совершал облет систем навигационного радионаблюдения.
Обломки Ан-26 обнаружил в четверг спасательный вертолёт. Они находятся в труднодоступном районе Большехехцирского государственного природного заповедника, у подножия горы в районе поселка Корфовский. К месту крушения отправилась наземная спасательная группа.
По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования, не исключается и техническая неисправность самолёта.
- 13 сентября в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". В районе села Казачинское в тайге при повторном заходе на посадку. На борту находились 16 человек, четверо из них - погибли.
- В августе на Камчатке разбился вертолет с туристами. Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров и 3 члена экипажа, упал на дно Курильского озера. Восемь человек сумели спастись сами или с помощью сотрудников Кроноцкого заповедника.
Президент Украины Зеленский выступил на Генассамблее ООН
Пришло время оживить ООН. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам Зеленского, в организации не было единства по вопросам борьбы с пандемией COVID-19. У ряда стран не было равного доступа к вакцинам. "Лодка для спасения предоставляется пассажирам первого класса", - сказал Зеленский. Для того, чтобы устранить несправедливость по отношению к людям, в ООН должны произойти соответствующие реформы, сказал президент.
Зеленский рассказал о нападении 22 сентября на своего первого помощника Сергея Шефира. "12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - отметил президент.
Комментируя ситуацию в Донбассе, президент Украины отметил, что за время вооружённого конфликта в регионе погибли 15 тысяч человек. "Это цена независимости", - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер призвал ООН оказать содействие в освобождении 450 украинцев, которые находятся в тюрьмах России и на неподконтрольных Киеву территориях.
Кроме того, Зеленский отметил, что в конце года Украина представит ООН программу реинтеграции аннексированного Россией Крыма. Президент призвал всех участников организации, включая Россию, присоединиться к "Крымской платформе".
Халифа Хафтар на три месяца покинул Ливийскую национальную армию
Командующий антиправительственными силами Ливии Халифа Хафтар на три месяца покинул пост. Теперь Хафтар сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP.
Выборы в Ливии назначены на 24 декабря. Голосование должно было состояться весной 2019 года, но было отложено после наступления армии Хафтара на Триполи.
21 сентября ливийский парламент выразил вотум недоверия правительству национального согласия Абдель Хамида Дбейбы. Это правительство было утверждено в марте. Предполагалось, что оно будет работать до декабрьских выборов.
- После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооруженных группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии с центром в Тобруке.
- Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой «ЧВК Вагнера». Ее связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют поваром Путина.
- Пригожин заявлял, что у него нет интересов в Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии основана на подтасованных данных.
В Госдуме хотят запретить усыновление для всех иностранцев
Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству намерена распространить действие так называемого «закона Димы Яковлева» на любых иностранцев. Сейчас закон, касающийся, в частности, усыновления российских детей, затрагивает только граждан США.
В комиссии пояснили, что в последнее время не только американцы «посягают на основополагающие права и свободы» россиян. По мнению чиновников, особенно это стало заметным во время прошедших выборов.
В связи с этим новые поправки в «закон Димы Яковлева» будет внесены на рассмотрение депутатов уже в октябре.
«Закон Димы Яковлева», полное название которого – «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ», был принят в 2012 году в ответ на принятый в США «акт Магнитского» и введенные санкции против ряда российских чиновников и представителей силовых структур.
Российский документ предусматривает «защитные меры зеркального характера для граждан США, которые посягают на основополагающие права российских граждан» – в частности, арест финансовых активов, запрет на въезд в Россию, покупку собственности и участие в инвестициях.
В законе есть также пункт, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, в частности – инвалидов, которые не могут получить у себя на родине необходимое лечение. Этот пункт вызвал широкую общественную дискуссию, а в крупных городах – массовые протесты. В Москве против принятия документа на улицу вышли около 60 тысяч человек. Несколько сотен тысяч подписали петицию против закона.
Крымскотатарскую письменность переведут с кириллицы на латиницу
Правительство Украины приняло решение перевести крымскотатарскую письменность с кириллицы на латиницу. Смена алфавита будет проходить до 1 сентября 2025 года.
Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Он разработан специалистами-востоковедами, языковедами и филологами в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен).
В правительстве отметили, что теперь крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. Так, в частности, было в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.
Концепция развития крымскотатарского языка была одобрена украинским правительством в апреле.
До 1929 года крымские татары использовали письменность на арабской графической основе, затем – до 1938 года – использовалась латиница. В 1938 году была внедрена кириллица.
В начале 1990-х годов крымские татары стали постепенно переходить на латиницу. Правозащитники отмечали, что после аннексии Крыма Россией в 2014 году процесс смены алфавита замедлился. Государственными языками полуострова являются русский, украинский и крымскотатарский. Согласно российскому законодательству, алфавиты государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы.
В «Мечте» прокомментировали разрыв контракта по строительству Намахвани ГЭС
Решение компании Enka Renewables разорвать контракт о строительстве Намахвани ГЭС является «прискорбным». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Нетгазети».
По его словам, это также «плохой сигнал для дальнейших инвестиций».
«Конечно же, в любом случае это решение компании. Обеспечение энергетической независимости для нас - один из важнейших приоритетов не только с точки зрения экономики, но и политики, а также безопасности. Это плохой сигнал для дальнейших инвестиций, но правительство сделает все для привлечения больших инвестиций в область энергетики. У правительства есть десятилетний план действий, в том числе и по энергетике. Планируется привлечение инвестиций на миллиард долларов в этой сфере», - заявил политик.
Сегодня, 22 сентября, компания Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС с Минэкономики Грузии по причине «нарушения условий соглашения и форс-мажорных обстоятельств».
- Проект каскада «Намахвани ГЭС» предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций – «Твиши ГЭС» и «Намахвани ГЭС» – суммарной установленной мощностью 433 МВт.
- О расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» стало известно на фоне снижения прямых иностранных инвестиций в Грузию. Их объем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, снизился на 52,9%; в первой половине 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 11%.
В югоосетинском КГБ заявили о выявлении информатора грузинских спецслужб в Ахалгори
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что выявили жителя Ахалгори, поддерживающего «устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб».
В югоосетинском ведомстве говорят, что указанное лицо, личность которого не раскрывается, осуществляло сбор и передачу информации об обстановке на де-факто границе и «деятельности пограничных органов по ее охране».
При этом в Цхинвали указывают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну» и действия жителя Ахалгори пока не нанесли ущерба югоосетинской безопасности.
«Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – Шпионаж», – говорится в заявлении.
В КГБ говорят, что вынесли предостережение 20 июля текущего года. При этом пресс-релиз ведомство распространило лишь сегодня – спустя два месяца.
В заявлении ведомства также сказано, что «государственная измена и шпионаж считаются особо тяжкими преступлениями против личности, общества и государства, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет».
«Комитет государственной безопасности призывает граждан Южной Осетии: прежде чем совершать подобное противоправное деяние, подумать о возможных последствиях наступления уголовной ответственности», – сказано в заявлении КГБ.
Комитет Палаты представителей одобрил санкции по списку Навального
Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации ввести санкции в отношении 35-ти человек, которых соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.
Об этом сообщил, в частности, в Твиттере конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Пол Массаро. Если законопроект, внесённый представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный санкционный список должна оценить администрация президента Джо Байдена. На это Белому дому отводится не более полугода.
Само введение санкций останется на усмотрение администрации.
В перечне указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, председателя "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина.
Законопроект о введении санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" внесли в Палату представителей конгрессмены Том Малиновски, представляющий Демократическую партию, и республиканец Джон Кёртис. Технически речь идёт о поправках к оборонному бюджету США - этот механизм ранее был использован, например, для введения санкций против трубоукладчиков, работавших на строительстве "Северного потока-2".
За основу списка были взяты рекомендации команды Навального, отбывающего в России срок заключения по делу о хищениях в "Ив Роше". Уголовное преследование Навальный называет политическим.
В начале марта этого года власти Евросоюза и США ввели санкции против ряда российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. Тогда в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен; также включен в реестр "иностранных агентов") выразили надежду, что в будущем ограничения распространят на других российских чиновников и олигархов. Сам Навальный в годовщину своего отравления опубликовал в западной прессе статью, в которой призывал вводить индивидуальные санкции прежде всего против крупных бизнесменов, близких к Владимиру Путину.
В российском руководстве санкции назвали "враждебным антироссийским выпадом" и призвали западных коллег "не играть с огнём".
Турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС»
Строительство крупной гидроэлектростанции в Грузии будет приостановлено – турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС».
В официальном сообщении говорится, что ENKA уже уведомила правительство Грузии о расторжении контракта, заключенного 25 апреля 2019 года. Причина – нарушение условий контракта и форс-мажорные обстоятельства.
В проект строительства ГЭС в Западной Грузии инвесторы должны были вложить около 800 миллионов долларов. Против осуществления проекта выступали местные жители и представители НПО.
После акций протеста премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить контракт с компанией ENKA. Он заявил, что проект «не будет продолжен на нынешних условиях». В частности, премьер упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
Власти также заявляли, что приостанавливают строительство плотины и водохранилища ГЭС на шесть месяцев, однако расторгать контракт с инвестором не собираются.
Ранее также сообщалось, что ENKA может начать арбитражный спор с правительством Грузии.
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии информацию о расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» пока не прокомментировали.
- Проект каскада «Намахвани ГЭС» предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций – «Твиши ГЭС» и «Намахвани ГЭС» – суммарной установленной мощностью 433 МВт.
- О расторжении контракта по строительству «Намахвани ГЭС» стало известно на фоне снижения прямых иностранных инвестиций в Грузию. Их объем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, снизился на 52,9%; в первой половине 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 11%.
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 600 тысяч
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8664.
За сутки в стране выявили 2016 новых случаев коронавируса. Накануне провели 29 798 тестов: PCR-тестов – 12 946, экспресс–тестов на антиген – 16 852.
Выздоровели еще 2024 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 600 412, выздоровевших – 567 797.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,77%, за последние 14 дней составляет 6,92%, за неделю – 6,48%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 962 человека, всего в Грузии использовано 1 686 412 вакцин.
Число пострадавших при стрельбе в университете в Перми возросло до 43
Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ранее сообщалось о 28 пострадавших и о шести погибших.
По данным главы регионального Минздрава, в трёх городских стационарах находятся 12 пострадавших. В их число министр включила и самого стрелка Тимура Бекмансурова. По её словам, он находится в реанимации на аппарате ИВЛ в нестабильном и крайне тяжёлом состоянии. Она также подтвердила, что накануне ему ампутировали часть голени.
Еще семеро пострадавших, получивших тяжелые ранения, ранее были отправлены на лечение в Москву.
Как уточняют местные издания 59.ru и "ПроПермь", региональный Минздрав включил в число пострадавших не только нападавшего, но и шестерых погибших.
Президент России Владимир Путин в среду наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС Константина Калинина, который задержал студента, открывшего стрельбу в университете. Напарник Калинина, старший лейтенант полиции Владимир Макаров награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка". Он помогал студентам эвакуироваться из здания. Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил Калинину и Макарову звания лейтенанта и капитана полиции соответственно.
Утром 20 сентября студент первого курса Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу сначала в кампусе, а потом в здании одного из факультетов вуза. Жертвами стрельбы стали шесть человек. Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником ДПС, который первым прибыл на место.
За ранение активистов оппозиции в Дманиси задержан сын кандидата от «Грузинской мечты»
Участник инцидента в Дманиси задержан, кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили сам отвез сына в полицию, сообщает телекомпания «Имеди».
28-летний Давид Дауташвили проходит по делу, которое расследуется по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «насилие». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Инцидент, после которого двое активистов оппозиции были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел вчера в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Дауташвили, который накануне категорически отрицал причастность своего сына к ранению активистов оппозиции, заявил, что у него есть проблемы со здоровьем. Он также обвинил оппозицию в «провоцировании инцидента».
«Я был в селе Гантиади, в своем штабе с агитаторами и мы говорили о встрече с избирателями. В это время мимо проехал эскорт Кахи Окриашвили. Они всячески старались, чтобы мы поддались на провокацию. К сожалению, они воспользовались слабостью моего сына, у него проблемы со здоровьем. Он увидел, что я упал, потерял сознание и что меня били. Он впал в состояние аффекта. Он сам сдался полиции. Я сам его отвез, чтобы он понес соответствующую ответственность», – сказал Дауташвили.
В МВД также распространили информацию о задержании виновника инцидента в Дманиси.
«Полицейские Квемо Картли задержали 28-летнего Д.Д. Следствие установило, что обвиняемый 21 сентября этого года в селе Гантиади Дманисского района на предвыборной встрече во время словесного и физического противостояния нанес ножом повреждения в области лица сторонникам «Единого национального движения». 45-летний М.О. и 38-летний Ш.С. переведены в больницу, где они проходят лечение.
Во время физического противостояния разные повреждения получили и другие лица. Полиция продолжает интенсивные следственные мероприятия для установления личности всех участников», – сказано в заявлении МВД.
Талибы просят ООН позволить им выступить с трибуны Генассамблеи
Вернувшиеся к власти в Афганистане талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическая организация) просят предоставить им слово на проходящей на этой неделе в Нью-Йорке Генассамблее ООН.
Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, глава международной организации получил от "Талибана" письмо с запросом об участии в дебатах на высшем уровне. Оно датировано 20 сентября, то есть днём, который предшествовал открытию Ассамблеи. Послание подписано министром иностранных дел в правительстве талибов Амиром Ханом Муттаки.
В письме он замечает, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом". А имеющий сейчас аккредитацию в качестве афганского посла в ООН Гулам Исакзай "больше не представляет" страну, подчеркивает Муттаки. Новым постоянным представителем талибы назвали Мохаммада Сухайля Шахина, который был пресс-секретарём "Талибана" на международных переговорах в Катаре.
В Госдепартаменте США сообщили, что ведомство в курсе запроса талибов по поводу ООН. Соединённые Штаты входят в состав членов комитета организации по проверке полномочий. Но пока Госдепартамент не берётся спрогнозировать будущее возможное решение комитета.
В Южной Осетии сообщили о 168 новых случаях заражения коронавирусом
В Южной Осетии выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 410 исследований провели 17 сентября – в последний день перед объявленными ко Дню республики четырехдневными выходными, еще 220 исследований – 20 сентября.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5641, выздоровели 4788. Под наблюдением врачей находятся 853 человека, 71 снят с учета медиков.
Всего за время пандемии в Южной Осетии в ПЦР-лаборатории проведено 36 066 исследований на коронавирусную инфекцию. В Цхинвали не публикуют статистику смертности от COVID-19.
Сегодня же стало известно, что в цхинвальской школе №5 COVID-19 подтвержден у примерно 15 педагогов и 10 учащихся, школу закрыли на карантин до 30 сентября.
- Новость обновлена после того, как в Юго-Осетпотребнадзоре дополнительно сообщили о статистике за 20 сентября.
«Тут нет петухов». Кадыров пригласил Байдена в Чечню
Глава Чечню Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, чтобы убедить его в том, что там «нет петухов».
Это стало реакцией на упоминание Чечни во время выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».
«Я могу только пригласить его [Джо Байдена] в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Ранее Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. Его заявление прозвучало во время сессии Генассамблеи ООН.
«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», – отметил президент США. По его мнению, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.
По словам Кадырова, США озлоблены на все мусульманские государства и «вспахивают арабский мир авиабомбами».
«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с чего вдруг начал упоминать Чеченскую республику», – написал глава Чечни.
О пытках, которым в Чечне подвергают людей, заподозренных в гомосексуальности, стало известно с начала 2017 года. О преследованиях рассказал бывший житель Грозного Амин Джабраилов (он стал первым этническим чеченцем, который публично сделал это под своим именем), а также уроженец Омской области Максим Лапунов, который некоторое время жил в Грозном. И Лапунов, и Джабраилов были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее сбежавшая от домашнего насилия и «лечения» бисексуальности уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием расследовать дело похищенной родственниками Халимат Тарамовой. Кадыровцы похитили девушку, сбежавшую из дома, из шелтера правозащитников в Махачкале 10 июня.
Министр информации Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, называл преследования ЛГБТ в республике «сущей брехней». Но отмечал: «Сегодня ни Кавказ, ни Чеченская республика ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, ни физиологически не воспринимают гомосексуализм, потому что он как явление не имеет места сегодня в Чеченской республике».
Скандал с прослушкой дипломатов: посла Грузии вызвали в ЕС
Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в головной офис ЕС в Брюсселе. Об этом журналистам сообщил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как сообщалось ранее, Служба госбезопасности Грузии, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла Харцеля. В Брюсселе заявили, что намерены предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом.
«Вам уже известна реакция Брюсселя относительно прослушки. Мы очень серьезно это воспринимаем. Возникают вопросы, так как дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы не считаем естественным, чтобы такой близкий друг и партнер, как Грузия, принимал участие в подобных действиях. По этой причине накануне посол Грузии был вызван на встречу в головной офис ЕС в Брюсселе – для того, чтобы разъяснить позиции и наметить последующие шаги», – заявил сегодня Карл Харцель.
На прошлой неделе скандал прокомментировал и посол Германии Хуберт Книрш, также фигурировавший в «слитых» материалах. Он отметил, что понятие прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода.
Под Киевом неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского
В Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Шефир не пострадал, пишет "Украинская правда".
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, нападение произошло около 10 часов утра вблизи села Лесники. Отмечается, что в машину попало 10 пуль. Сейчас на месте работают оперативно-следственные группы. Ведётся розыск стрелявших.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала "Интерфаксу", что в водителя попали три пули.
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения, поделиться сведениями с правоохранительными органами.
Сам президент Владимир Зеленский находится сейчас в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН и проводит переговоры с рядом мировых лидеров.
В офисе Зеленского, комментируя обстрел машины Шефира, нападение связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов". Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал произошедшее "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".
Улицы Батуми затопило из-за сильного дождя. ФОТО, ВИДЕО
Улицы курортного города Батуми затопило из-за сильного дождя. Особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены остановленные во дворах жилых домов и корпусов автомобили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Есть сложности с передвижением транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.
Дождь особенно усилился сегодня на рассвете, около 4 утра. По информации местного водоканала «Батумис цкали», на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которым срочно требовалась помощь.
С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.
«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищают сток в море», – заявляют в компании.
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