В США пятерых россиян обвинили в закупках военных технологий

Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе.

Как сообщает Минюст США, обвиняемые, предположительно, вступили в сговор с целью получения доступа к военной продукции американских компаний и технологиям двойного назначения для их передачи оборонному сектору России, а также для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушение санкций, введенных ранее в этом году. Кроме того, часть компонентов, которые обвиняемые незаконно закупали и экспортировали, могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых компьютерных систем и других военных приложений, говорится в сообщении Минюста США.

Среди обвиняемых — граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, которого американские власти называют офицером ФСБ. С 6 декабря он находится под арестом в Эстонии, ему грозит экстрадиция в США.

По данным Минюста США, он отправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения и военные боеприпасы, подлежащие экспортному контролю.

Все обвиняемые были связаны с компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал" из Москвы, которые, по данным американских властей, контролируются российскими спецслужбами. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.