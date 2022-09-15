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В США внесён законопроект о признании России спонсором терроризма
Двое сенаторов — демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм — внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США двухпартийный законопроект, в соответствии с которым Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.
На пресс-конференции сенаторы сообщили, что такая мера актуальна из-за многочисленных убийств мирных жителей и другой жестокости. О вероятной дате голосования в Конгрессе пока не сообщается.
Ранее Сенат принял резолюцию, которая призывала администрацию президента США Джо Байдена придать России такой статус. Американские СМИ сообщали, что в нижней палате Конгресса аналогичный законопроект продвигает спикер Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в правящей Демократической партии.
Внешняя политика находится в США в ведении исполнительной власти. Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен высказывались против такого решения. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях, в том числе могут привести к задержке экспорта украинского продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Чёрное море.
Вашингтон обсуждает новые экономические меры в отношении России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Госдепартамент взаимодействует с Конгрессом и обсуждает ограничения, которые будут иметь серьёзные последствия для российской экономики и для российского правительства, но не будут иметь таких непредвиденных последствий.
- Признать Россию спонсором терроризма ранее неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский.
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Другие новости дня
Захарова: призыв Украины к Грузии по «второму фронту» – провокация
Москва расценивает как провокацию призывы с украинской стороны к Грузии открыть «второй фронт» против России. Речь идет, в частности, о призывах решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии военным путем.
«Как провокацию», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как российское дипведомство оценивает подобные призывы.
Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении плебисцита на тему открытия «второго фронта» против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны.
Карабахский лидер принял участие в заседании Совбеза Армении
В Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором принял участие президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.
После прошедших обсуждений Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Нагорного Карабаха.
«В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Республике Армения, я передал все наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может превысить право и стремления нашего народа жить свободно и суверенно. Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и с учетом мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, не будет подписан», – написал Арутюнян.
В Армении также находится делегация Национального собрания Нагорного Карабаха. Согласно сообщению, распространенному ранее офисом карабахского лидера, с властями Армении запланированы политические консультации, в рамках которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация, будут представлены опасения народа Карабаха и позиции властей.
Как сообщалось ранее, после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.
В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал:
«Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».
Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:
«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».
Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.
Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.
Дело Джабиева вернут в прокуратуру на доследование
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.
«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.
Он также поручил главам силовых ведомств обратить внимание на действия отдельных сотрудников.
Журналист Арзу Мамедова пишет в соцсети, что в Цхинвальский городской суд уже поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева на доследование.
По её информации, судебное заседание состоится завтра. Журналист призвала граждан поддержать семью Джабиева у здания суда.
Напомним, что Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
Президент Грузии осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном, призвав стороны к миру.
«Грузия осуждает опасную эскалацию между двумя нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном. Мирный Кавказ – это путь к более сильному, развитому и независимому региону, который принесет пользу будущему нашего населения», – написала Зурабишвили в Twitter.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем.
Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.
Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.
Новым спикером югоосетинского парламента стал Алан Алборов
Новым спикером парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия стал экс-мэр Цхинвали Алан Алборов. Он представляет партию «Ныхас», лидер которой – югоосетинский президент Алан Гаглоев.
На должность спикера также была представлена кандидатура Ацамаза Бибилова из партии «Единая Осетия».
В ходе тайного голосования за Алборова проголосовал 21 депутат, за Бибилова – 12.
Ранее парламент на первом заседании осенней сессии прекратил полномочия спикера Алана Тадтаева. Он выступил перед депутатами и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу парламента. По его словам, до сих пор работа законодательного органа не велась на должном уровне.
«Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжение последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктива и работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракции, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал. Служу Отечеству!», – сказал Тадтаев.
Как сообщает агентство «Рес», Тадтаев продолжит работу в парламенте в качестве рядового депутата.
Алан Тадтаев представляет партию «Единая Осетия». Он возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Тадтаев – соратник экс-президента Анатолия Бибилова.
В Баку сообщили о гибели 71 военного в боях на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий на границах Азербайджана и Армении. Таким образом, азербайджанская сторона подтвердила гибель 71 военнослужащего.
Ранее в Баку сообщили о 50 погибших, отметив, что 10 военнослужащих имели звание лейтенанта, 17 – сержанта и 3 – прапорщика. Среди погибших также 18 рядовых.
С армянской стороны погибли как минимум 105 военнослужащих. Об этом накануне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и утром зафиксировано не было.
Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
США и ЕС давят на Турцию из-за работы с картами «Мир»
США и Евросоюз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, Вашингтон собирается обратить внимание на турецкие банки, которые работают с российской платёжной системой "Мир". Брюссель намеревается переговорить с турецкими чиновниками и обсудить с ними свои опасения напрямую.
Ранее о сбоях в обслуживании российских карт в Турции сообщали туроператоры. По их словам, некоторые банки остановили работу с "Миром" после предупреждения Центробанка о вторичных санкциях.
Гендиректор российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в разговоре с ТАСС пояснил, что "Мир" в Турции обслуживают, как и прежде. Комлев признал, что некоторые турецкие фининституты не обслуживают карты, выданные российскими подсанкционными банками.
В ответ на нападение России на Украины страны Запада ввели санкции против Москвы. Тысячи международных компаний, включая платёжные системы Visa, MasterCard и American Express, остановили операции в России.
Турция, несмотря на поддержку Украины, не стала присоединяться к ограничениям в отношении Кремля. Вместе с тем Анкара заявила, что не станет посредником для обхода санкций.
В Абхазии восприняли как угрозу идею о референдуме по «второму фронту»
Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности посетили Абхазию и провели встречу в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Основной темой консультаций была возможность проведения 5 октября 56-го раунда Женевских дискуссий. Ранее в МИД Грузии заявили, что окончательное соглашение о проведении очередного раунда пока не достигнуто. В МИД РФ говорят, что ждут от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».
На встрече в Сухуми заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона внимательно следит за ситуацией в регионе, а также за внутриполитическими процессами в Грузии.
Он, в частности, привел слова главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения плебисцита на тему открытия «второго фронта». Кобахидзе позже пояснил, что его инициатива содержала сарказм.
«Что подразумевается под «вторым фронтом», мы все прекрасно понимаем, и у нас это вызывает самую серьезную озабоченность», – сказал Ираклий Тужба.
Он призвал сопредседателей отреагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе, а также обратил внимание на продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии, которое, по словам абхазского чиновника, несет угрозу стабильности и безопасности в регионе.
«Несколько дней назад завершились очередные масштабные военные учения под эгидой НАТО, которые проходили в Грузии, под названием «Достойный партнер». В этих учениях приняли участие представители более 20 стран, в них было задействовано 2500 военнослужащих, различные виды современной военной техники», – отметил он.
Ираклий Тужба подчеркнул необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и абхазской стороной (в Тбилиси говорят, что такой документ может быть подписан лишь с Москвой).
«Это – та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед Женевскими дискуссиями», – отметил он.
В рамках встречи состоялось обсуждение вопроса разблокирования работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали. Ранее в МИД РФ заявили, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.
Как пишет агентство «Апсныпресс», представитель ООН Джихан Султаноглу подчеркнула, что встречи сейчас проходят на фоне возросшей напряженности в регионе и ситуация на Черноморском побережье складывается непростая. Однако сопредседателям удалось провести ряд подготовительных встреч с участниками Женевских дискуссий. Сопредседатели выразили готовность и приверженность проведению в Женеве следующего раунда.
Власти Нур-Султана поддержали переименование города в Астану
Городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия — Астана. Трансляция заседания велась в социальных сетях. Ранее инициативу поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Решение депутатов маслихата только один из этапов процедуры переименования. Теперь решение депутатов направят на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, которая занимается топонимами, после чего документы поступят в правительство, которое внесёт проект указа на подпись президенту.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — перед переименованием проходили несогласованные митинги, а после создавались петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – заявили депутаты. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением. В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтен, считают депутаты.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
- До этого город трижды менял наименование. С момента основания в 1830 году город, основанный как казачье поселение, носил название Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992-м — в Акмолу. В 1998 году по инициативе Нурсултана Назарбаева город переименовали в Астану (с казахского языка астана переводится как "столица") и перенесли туда столицу Казахстана из Алматы.
CNN: Байден предложит Линн Трейси на пост посла в России
Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру главы американской дипломатической миссии в Армении Линн Трейси на пост посла в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три осведомленных источника.
Белый Дом пока официально не прокомментировал эту информацию, передает Голос Америки.
Должность посла США в России вакантна с 4 сентября. Тогда посол Джон Салливан завершил работу на этом посту на фоне резкого роста двусторонней напряженности из-за войны, которую Россия ведет против Украины.
Линн Трейси – карьерный дипломат. С 2014 по 2017 год она работала заместителем посла в Москве.
До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году Трейси занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики.
Если Трейси утвердят на должность посла в России, то она станет первой женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в Москве.
Премьер-министр Швеции уйдёт в отставку после победы правых на выборах
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила об отставке. Андерссон признала поражение Социал-демократической рабочей партии Швеции под её руководством на выборах в парламент. Теперь кабинет министров будет формировать коалиция правых партий.
Партия Андерссон получила больше всех в абсолютном выражении — чуть более 30% голосов, но это дало ей 173 места в парламенте. Коалиция правых, в которую впервые вошла националистическая партия "Шведские демократы", — 176 мест.
Партия набрала более 20% голосов избирателей, но у её лидера Йимми Окессона мало шансов стать будущим премьером, так как он не пользуется поддержкой Умеренной коалиционной партии, пишут шведские СМИ. Формировать правительство, вероятно, будет лидер умеренных Ульф Кристерссон.
После подачи Андерссон прошения об отставке власть от премьера перейдёт к спикеру и парламенту Швеции – Риксдагу. Выборы в парламент прошли 11 сентября, официальные результаты голосования будут опубликованы 18 сентября.
Магдалена Андерссон возглавляет правительство Швеции с ноября 2021 года. Она стала первой женщиной на этом посту.
Грузию с частным визитом посещает Ксения Собчак
В Тбилиси прибыла российская журналистка, общественный деятель, экс-кандидат в президенты РФ (2018) Ксения Собчак. Она заявила телеканалу «Формула», что посещает Грузию с частным визитом.
У Собчак не возникло проблем с грузинскими пограничниками – в отличие от ряда оппозиционных активистов и журналистов из России.
«Я люблю Тбилиси. Довольно часто сюда приезжаю. Здесь памятник моего отца. Что касается того, что гражданам России отказывают во въезде в Грузию, я знаю, что сюда не впустили некоторых моих коллег, том числе (журналиста «Дождя») Михаила Фишмана. Не знаю, по какой причине ему отказали. Есть люди, которых пускают без проблем. Грузия – суверенная страна. Принятие такого решения – право любой страны. У меня на границе не было никаких проблем», – сказала Собчак.
По некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
7 сентября стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
Оппозиционные партии и неправительственные организации при этом предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
Кобахидзе пояснил, что идея о референдуме по «второму фронту» была сарказмом
Инициатива о проведении плебисцита в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм. Об этом автор идеи, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телекомпании «Рустави-2».
«На самом деле в этом заявлении (о проведении плебисцита – ред.), был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны. Многие говорят, что любое общество против войны, но это не так. В конкретной ситуации общество может поддерживать войну, исходя из того, что нужно стране», – сказал Кобахидзе.
Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывают и западные политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
13 сентября Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что власти могут провести плебисцит и спросить у народа, хочет ли он открытия в Грузии «второго фронта» против РФ.
В Совбезе Армении заявили о перемирии с Азербайджаном
Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», – сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.
По словам секретаря Совбеза Армении, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.
Утром 15 сентября официальный представитель министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время зафиксировано не было.
Ранее митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления в парламенте. Днем 14 сентября премьер сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране «прочный мир и безопасность».
После этого в Ереване начались протесты: несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна в центре города и пытались сломать ворота парламента, сообщает Радио Азатутюн. По данным СМИ, многие восприняли слова премьера как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.
На фоне протестов Пашинян обратился к гражданам и заверил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не собирается. Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и «манипулятивно представлены различными СМИ».
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал организаторов митинга в Ереване «пятой колонной».
«Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест», – отметил Григорян.
Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам. В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе.
В ходе конфликта погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих.
Армения обратилась в ОДКБ за помощью в восстановлении территориальной целостности страны. Кроме ОДКБ Армения запросила военную помощь у России. Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Минобороны РФ опубликовало фейковое видео уничтожения украинского десанта
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения баржи, на которой якобы переправлялся десант Сил специальных операций Украины для захвата Запорожской АЭС, однако на самом деле на кадрах, которые сняты с вертолёта - кусок опоры старого моста через Днепр, построенного ещё в 1943 году немцами и через полгода взорванного солдатами вермахта при отступлении. На подлог обратили внимание издание The Insider и телеграм-канал Grey Zone.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о фальсификациях и нестыковках в официальных пресс-релизах Минобороны РФ о ходе боевых действий в Украине. Так, 12 сентября ведомство во второй раз за месяц отчиталось об уничтожении 45 тысяч тонн боеприпасов в районе Вознесенска Николаевской области. Четырежды за время войны министерство сообщало о взятии посёлка Пески на территории Донецкой области. Кроме того, по версии российского военного командования, армия РФ сбила 84 беспилотника Bayraktar, хотя по официальным данным у Украины имелись только 36 подобных аппаратов.
Наконец СМИ посчитали, что если суммировать количество единиц уничтоженной украинской военной техники, о которой ежедневно докладывает начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны Игорь Конашенков, то оно превышает количество всей техники, которая находится на вооружении армии Украины с учётом западных поставок.
Заключенным владимирской колонии запретили смотреть на Навального
Осужденным, которые содержатся в исправительной колонии №6 Владимирской области, где отбывает длительный срок заключения Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера, сообщает Youtube-канал «Популярная политика» со ссылкой на родственников заключенных.
По их словам, когда конвоиры ведут Навального, по колонии раздается три звонка - они являются сигналом для заключенных, по которому они должны либо отвернуться к стене, либо отойти от окон. С чем связана такая установка администрации колонии - не уточняется.
Последнее фото Навального из колонии было опубликовано 2 сентября, когда он выступал по видеосвязи перед судом. Многие обратили внимание на изможденный вид политика - в частности, он заметно похудел.
С середины августа администрация ИК №6 четырежды отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор - маленькую бетонную одиночную камеру без удобств. Каждый раз это происходило по формальным поводам: например, за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы Навального, или за то, что во время конвоирования он вовремя не сложил руки за спиной.
Оппозиционер считает, что давление на него оказывается в связи с тем, что он продолжает политическую деятельность даже в условиях строгого заключения.
Пашинян: Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию
В правящей партии «Гражданский договор» опровергли сообщения о наличии некоего документа, который Армения собирается подписать с Азербайджаном на фоне последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.
После заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.
В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал: «Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».
Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:
«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».
В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: «Речь премьера была о том, что никто ничего не отдает. 29,8 тыс. это вся территория Армении. Никто не говорил о сдаче чего-либо. Речи не было ни об Арцахе [Нагорном Карабахе], ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной чертой, мы должны бороться за эту территорию, мы не участвуем в разговорах о коридоре, нет такого понятия как коридор».
«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года написано о коридоре, но это Лачинский коридор, другого коридора нет», – подчеркнул спикер НС.
«Никакого документа нет, мы бы очень хотели иметь документ, которым бы мы укрепили безопасность и мир на 29,8 тыс. кв. километрах Республики Армения», – заявил Ален Симонян в прямом эфире в Facebook.
Российская армия атаковала Кривой Рог. Повреждена плотина
Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены плотина и гидротехнические сооружения. Несколько районов города остались без воды. Об этом сообщают местные власти и пользователи в соцсетях.
Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях и воздержаться от распространения фото и видео.
По предварительным данным по городу были выпущены семь ракет. О жертвах не сообщается.
Владимир Зеленский опубликовал в телеграме фотографию с разрушенной плотиной. Президент Украины в очередной раз назвал Россию страной-террористом и обвинил её в попытке затопить Кривой Рог.
Кривой Рог – родной город президента Украины.
Минобороны России атаку пока не прокомментировало. Москва утверждает, что не атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины.
Олаф Шольц: У нас отличное сотрудничество с Грузией в области политики развития
Евросоюз делает все, чтобы поддержать Грузию в выполнении критериев, необходимых для членства в ЕС, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава правительства выступил на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, находящимся в Германии с официальным визитом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Олаф Шольц ответил на вопрос: «Какие будут шаги со стороны Германии ожидать в направлении поддержки интеграции Грузии в Евросоюз».
«Прежде всего, важной является политическая поддержка. Евросоюз делает все, чтобы помочь Грузии выполнить критерии, необходимые для членства. Это центральная точка зрения всех, и в конечном итоге именно, дело за теми странами, кто является кандидатами, чтобы они выполнили критерии.
Но от нас Грузия получит всяческую поддержку для реализации правовых и политических мероприятий. Кроме того, речь идет о развитии перспектив экономического развития, поэтому у нас отличное сотрудничество в области политики развития, это можно расширить. Есть много других сфер для будущего развития - это сфера энергетики, и мы сегодня говорили об этом», - заявил Шольц.
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ, сообщает «Интерфакс». В прокуратуре заявили о «неустранимых нарушениях» в работе профсоюза - в частности, несоответствии структуры организации установленным требованиям.
По мнению адвоката Максима Крупского, недовольство властей вызвали в первую очередь акции в защиту политзаключенных, оппозиционных журналистов и поддержка независимых изданий.
За последний год профсоюз несколько раз подавал иски к мэрии Москвы из-за отказов в согласовании митингов против закона об «иноагентах», публиковал доклад о преследовании СМИ, организовал кампанию в поддержку журналисток, столкнувшихся с насилием, направлял в следственные органы запросы после гибели в Украине российской журналистки Оксаны Баулиной, уточняет Би-би-си.
По словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, например, за освобождение осужденного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в России «иногентами» и дискредитацию российской армии.
Крупский отказался комментировать решение суда о ликвидации организации, но отметил что прокуратура и Минюст не предоставили документы, поясняющие необходимость ликвидации организации.
- Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии. В профсоюз входили более 600 членов из 40 регионов России. Он входил в Международную и Европейскую федерации журналистов.
- В мае этого года прокуратура начала внеплановую проверку профсоюза. С 4 июля деятельность организации была приостановлена.
В Украине пропал лидер движения против рабства «Альтернатива»
В Харьковской области пропал лидер российского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Об этом изданию Baza сообщили товарищи Мельникова по движению. По их словам, Мельников поехал в Харьковскую область, чтобы раздавать гуманитарную помощь пострадавшим от войны. После начала контрнаступления украинской армии Мельников передал коллегам, что собирается возвращаться в Россию, потому что в регионе становилось опасно, но с 9 сентября он перестал выходить на связь.
Члены движения также рассказали, что большую часть деятельности «Альтернативы» Мельников финансировал из собственных средств, и с его исчезновением движению пришлось перестать принимать заявки на помощь людям.
- Ранее Олег Мельников уже пропадал в 2019 году в Идлибе (Сирия), где его команда разыскивала детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Выйдя на связь через пять дней, Мельников сообщил, что команда попала в сферу интересов местной банды и была вынуждена скрываться.
- Некоммерческое волонтерское движение «Альтернатива» было основано Олегом Мельниковым в 2011 году. Движение борется с торговлей людьми и современными формами рабства: трудовым, нищенским и сексуальным. «Альтернатива» ищет и освобождает попавших в рабство людей, предоставляет временное жилье, помогает добраться в родные города, рассказывает обществу о проблеме современного рабства и важности борьбы с ним.
Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном
По уточненным данным, число жертв среди армянских военнослужащих, участвующих в приграничных боях с вооруженными силами Азербайджана, составляет 105. Об этом сегодня в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне он сообщил о гибели 49 военнослужащих.
«Еще раз преклоняю голову перед нашими погибшими», – сказал премьер.
Ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана заявила, что Баку готов передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, погибших за последние два дня.
Выступая в парламенте, Пашинян также признал, что Азербайджан установил контроль над определенной территорией Армении.
«Когда мы говорим о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении, мы имеем в виду, что он установил контроль в отношении определенной территории. И по этой причине мы обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», – заявил армянский премьер в ходе «правительственного часа» в Национальном собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов.
Пашинян подчеркнул, что Ереван обратился в ОДКБ на основании 4-й статьи Договора о коллективной безопасности, «которая говорит о том, что агрессия в отношении одного члена означает агрессию и в отношении других членов».
«Мы обратились за содействием, в том числе военным содействием, для восстановления территориальной целостности Армении и для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана были выведены с территории Армении. Под этим мы имеем в виду и азербайджанское вторжение на участке Сотк-Хознавар, которое произошло 12 мая прошлого года. Как политическую цель мы фиксируем то, что агрессор должен выйти с территории Республики Армения. И в этом наша задача также в смысле нашей инициативы в ОДКБ», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее азербайджанская сторона сообщила о смерти 50 военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.
Спикер югоосетинского парламента уходит в отставку
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в четверг, 15 сентября на первом заседании осенней сессии рассмотрит единственный вопрос – о досрочном прекращении полномочий спикера Алана Тадтаева.
«Депутаты заслушают информацию первого вице-спикера парламента Петра Гассиева о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Тадтаева Алана Сергеевича», – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе парламента.
Там уточнили, что решение будет приниматься согласно личному заявлению Алана Тадтаева об уходе с этой должности. О причинах, побудивших политика принять такое решение, не сообщается.
Алан Тадтаев, представляющий партию «Единая Осетия», возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Он – соратник бывшего югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
Предполагается, что завтра же на сессии будет рассмотрен вопрос о кандидатуре нового спикера парламента.
В Крыму участников свадьбы оштрафовали за песню «Червона калина»
В аннексированном Россией Крыму суд города Бахчисарай назначил аресты и штрафы участникам и организаторам свадьбы, на которой включили украинскую песню "Червона калина". Их обвинили в пропаганде нацистской символики и дискредитации российской армии.
Владелец ресторана "Арпат", где проходила свадьба, получил 15 суток ареста, диджею и танцовщице назначили по 10 суток, а мать жениха арестовали на пять суток. Суд также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей матери невесты и штраф в 50 тысяч рублей жене владельца ресторана. Городские власти закрыли заведение на время проверок.
Эксперт, которого привлек суд, заключил, что "Червона калина" – это "боевая песня организации украинских националистов (ОУН)". В России ОУН признана экстремистской и запрещена. Дискредитацией российской армии эксперт счёл слова песни "освобождать братьев-украинцев с московских оков".
Ранее в Крыму арестовали на 10 суток диджея Юрия Родионова, который включил в караоке-баре города Щёлкино песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak. В обвинительном заключении сказано, что "во время проигрывания песни и скоплении посетителей кафе на проекторе была продемонстрирована нацистская символика запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов". В связи с этим диджея признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.
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