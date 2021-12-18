В США вынесен самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

В США вынесен самый суровый до сих пор приговор по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Суд во Флориде приговорил местного жителя Роберта Палмера к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, признав его виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя, передает «Голос Америки».

Приговор был оглашен в пятницу. Палмеру грозил срок до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов. «Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал 54-летний житель Флориды сквозь слезы, обращаясь к судье.

Сторона обвинения утверждает, что во время событий у Капитолия 6 января нынешнего года Роберт Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Конгресса, а позже распылил в их сторону огнетушитель. Когда баллон опустел, он бросил его в сотрудников правоохранительных органов.

Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в полтора миллиона долларов.

Ранее в письме на имя судьи Палмер указал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, «накрученными» теориями заговора. «Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью», – написал он, подчеркнув, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах.

Палмер также назвал несправедливым свое суровое наказание, с учетом того, что зачинщики штурма по-прежнему на свободе.