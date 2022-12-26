В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки людей

В США из-за снежной бури и холодов погибли не менее 46 человек, сообщает NBC News. Миллионы жителей – около 60% всех американцев – в воскресенье получили предупреждения о рисках в связи с непогодой.

Несколько человек насмерть замёрзли в своих автомобилях, нескольких обнаружили в сугробах, одна женщина провалилась под лёд, другую убило сорванной штормом веткой. Ещё как минимум двоим не успели оказать медицинскую помощь из-за снежных заносов.

Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озёр, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привёл к хаосу для путешествующих в Рождество.

Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий. По прогнозам заморозки будут продолжаться всю эту неделю.

По словам сотрудника Национальной метеорологической службы США Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях страны были значительно ниже среднего уровня, пишет «Голос Америки».