В Судане военизированная группировка захватила президентский дворец

В столице Судана Хартуме 15 апреля происходят столкновения между армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». Она сообщила о захвате президентского дворца и резиденции главы вооруженных сил - армия это отрицает.

В начале недели «Силы быстрой поддержки» объявили мобилизацию, военные назвали эти действия незаконными. Как передает агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы.

«Силы быстрой поддержки» объявили, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых вооружений. Они назвали случившееся «грубым нападением», которое «должно быть осуждено». Организация утверждает, что заняла аэропорты Хартума, города Эль-Обейд на западе и Мероэ на севере Судана.

Армия заявляет, что была атакована «Силами быстрой поддержки» в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу «Сил» в Хартуме был нанесен авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока не известно, в аэропорту Хартума два человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолет.

«Силы быстрой поддержки» в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.

Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года, и выступил за переход власти к гражданской администрации.

Армия и гражданские чиновники в свою очередь требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончится к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.