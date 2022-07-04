В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Дом полностью сгорел  

В Таганроге, в ближайшем к Украине крупном городе на юго-западе Ростовской области, на частный жилой дом упал боевой беспилотник. Жилище полностью сгорело, но из людей никто не пострадал, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

Информацию о пожаре подтвердили в управлении МЧС по Ростовской области. В ведомстве отчитались, что загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Спустя час огонь был потушен.

Администрация Таганрога случившееся не комментировала. По информации ряда российских телеграм-каналов, беспилотник был российским. Что привело к аварии - пока неясно.

В последние дни участились случаи взрывов и пожаров на объектах военной и гражданской инфраструктуры в приграничных с Украиной российских городах. 3 июля в результате серии взрывов в Белгороде погибли пять человек. В городе, по официальным данным, были повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов, пять из них разрушены полностью. Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян вооруженными силами Украины. Украинские власти утверждали, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1», и что на вооружении ВСУ таких комплексов нет.