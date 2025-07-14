В Тбилиси обрушилась часть здания: поисково-спасательные работы продолжаются

В Тбилиси, рядом со станцией метро «Вокзальная площадь», обрушилась часть жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Один пострадавший доставлен в больницу, сообщил глава МВД Гела Геладзе, прибывший на место происшествия.

Поисково-спасательные работы продолжаются — под завалами могут оставаться люди.

Ранее МВД распространило заявление, в котором призвало граждан и представителей СМИ соблюдать указания сотрудников ведомства и не приближаться к опасной зоне.

Местные жители и продавцы с прилегающего рынка утверждают, что здание находилось в аварийном состоянии и мэрия была об этом осведомлена. Пользователи социальных сетей также пишут, что дом давно вызывал опасения.

«Я жил здесь много лет и каждый день видел, как расширялись трещины. Потом якобы укрепили фасад со стороны рынка, провели косметический ремонт — но видно, как именно это было сделано», — написал в Facebook пользователь Ладо Вахтангашвили.

На место происшествия прибыл и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, здание было признано аварийным, ему была присвоена пятая категория повреждений, и оно не подлежало восстановлению.

Каладзе заявил, что городские власти неоднократно встречались с жителями и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако, по его словам, достичь согласия со всеми жильцами не удалось:

«К сожалению, для реализации этой программы требуется 100-процентное согласие всех жильцов. Без него мы не имеем права выселять людей принудительно. Несколько семей, которые согласились, были переселены и сейчас обеспечены арендным жильём».