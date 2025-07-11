В Тбилиси проводятся «следственные действия» по делу о разгоне в «ночь Гаврилова»

Часть тбилисского проспекта Руставели, прилегающая к зданию парламента Грузии, перекрыта. Как сообщает Генеральная прокуратура, там проводятся следственные действия в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По заявлению прокуратуры, ЕСПЧ принял решение по уголовному делу, связанному с разгоном акции 20–21 июня 2019 года в Тбилиси (известной как «ночь Гаврилова»), установив нарушение 3-й статьи Европейской конвенции (запрет пыток) в процессуальной части. Речь идёт о превышении полномочий с применением насилия и оружия со стороны МВД при охране и восстановлении общественного порядка.

Согласно заявлению прокуратуры, государству было поручено проведение ряда следственных действий, в том числе с участием пострадавших, чтобы установить, насколько корректно были спланированы действия МВД и имело ли место превышение силы:

«С учётом решения и рекомендаций Страсбургского суда, с целью обеспечения эффективного расследования, в настоящий момент на проспекте Руставели проводятся следственные действия с участием пострадавших. Это позволит следствию полностью восстановить картину преступления и установить возможных виновных».

В июне 2019 года, когда в Грузии проходила сессия «Международной ассамблеи православия», кресло председателя парламента занял депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов. Этот факт вызвал общественное возмущение, и тысячи людей собрались в центре Тбилиси, у здания парламента, чтобы выразить протест. Тогда произошёл разгон митинга с применением чрезмерной силы.

В ночь с 20 на 21 июня 2019 года на проспекте Руставели и прилегающей территории, по официальным данным, пострадали 240 человек. Среди них – более 30 журналистов. Два человека лишились зрения в результате ранений, нанесённых резиновыми пулями. Ещё несколько участников митинга получили серьёзные травмы глаз и головы. Около 80 сотрудников правоохранительных органов были доставлены в клиники.

Во время пребывания Гаврилова в Грузии председателем парламента был Ираклий Кобахидзе, а министром внутренних дел – Георгий Гахария. Кобахидзе подал в отставку после произошедшего.

Гахария покинул партию «Грузинская мечта» и правительство в 2021 году. В настоящее время власти возлагают на него ответственность за события того дня. При этом «Грузинская мечта» отказывается признавать и расследовать применение чрезмерного насилия при разгоне митингов в ноябре–декабре 2024 года.