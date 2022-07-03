В торговом центре в Копенгагене произошла стрельба, есть жертвы

Очередной, уже третий митинг под лозунгом «Домой, в Европу», соберется перед парламентом Грузии в Тбилиси сегодня, 3 июля, в 20.00. Главное требование - отставка премьера и формирование правительства национального согласия, которое выполнит 12 условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Организаторы заранее объявили, что ночью никто не расходится. Движение «Позор» заявляет, что «протест станет более интенсивным, но сохранит мирную и ненасильственную форму», пишет агентство «Новости-Грузия».

Ожидается, что проспект Руставели будет перекрыт после 19.00. Две предыдущие акции собирали десятки тысяч человек, значительное число участников - молодежь, протесты поддержали студенты 15 тбилисских вузов.

В это воскресенье ожидается большое число участников из регионов. Во всех крупных городах по стране организованы бесплатные автобусные рейсы для тех, кто собирается на акцию. Автобусы предоставляет партия «Лело», подчеркивая, что они для всех, а не только для членов партии.

Организаторы акции заявили, что всю неделю на агитаторов митинга в Тбилиси и регионах нападали активисты правящей партии. Протест по этому поводу выразила Народный защитник Грузии и потребовала от МВД обеспечить право на свободу собраний.

Власти продолжают заявлять, что за гражданскими движениями - организаторами митингов стоит оппозиционное «Национальное движение», главная цель которого - дестабилизация и возвращение к власти.

ЕНД и другие оппозиционные партии утверждают, что не являются организаторами, а поддерживают акцию, которая выражает мнение граждански активной части общества. На митинги «Домой, в Европу» партии ходят без партийной символики. Глава ЕНД Ника Мелия недавно заявил, что партия на этом этапе не рассматривает вопрос прихода к власти, и главное сейчас для страны - европейская повестка.