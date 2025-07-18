В центре Батуми застрелен гражданин Турции

Гражданин Турции был застрелен в ресторане в центре грузинского курорта Батуми. Выстрелы раздались около 15:00 в ресторане «Гриль» в центре Батуми, недалеко от отеля «Ле Меридиен». На распространенном в соцсетях видео видно, как мужчина лежит лицом вниз, неподвижно, с окровавленным лицом. Позже МВД подтвердило его гибель.

«После получения сообщения на место происшествия незамедлительно выехали представители соответствующих подразделений МВД... Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые следственные действия», — сообщили в министерстве.

Расследование возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство (108) и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия (236).