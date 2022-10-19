В центре Мариуполя демонтирован мемориал жертвам Голодомора 

В аннексированном Мариуполе демонтирован мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города.

Представительница российских властей Евгения Кротова назвала памятник «символом дезинформирования». «Преподавая историю Украины, нам навязывали идею «геноцида» и «голодомора». Никто из преподавателей не описывал то, что было на самом деле», - завила она, не уточнив, что имеет в виду под правдивой, по ее мнению, версией произошедшей катастрофы.

Отмечается, что гранит, оставшийся от мемориала, будет переработан на стройматериалы.

Голодомор - общепринятое название событий 1932-1933 годов в Украинской ССР, когда ее территорию охватил массовый голод, повлекший многомиллионные человеческие жертвы. По данным Института истории Украины, тогда погибли почти 4 миллиона человек.

В 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор «геноцидом украинского народа» со стороны руководства СССР, в частности - Иосифа Сталина. В 2018 году Сенат США принял аналогичную резолюцию.