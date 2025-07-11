В Цхинвали планируют выпустить первую национальную купюру

Югоосетинский Нацбанк и российское акционерное общество «Гознак» договорились о создании первой в истории самопровозглашённой республики национальной банкноты, а также о выпуске памятных и туристических монет.

По информации пресс-службы югоосетинского финансового ведомства, соглашение было достигнуто в ходе встречи председателя Национального банка Сослана Бекоева с генеральным директором АО «Гознак» Аркадием Трачуком и его заместителем по международной деятельности и развитию бизнеса Андреем Курятниковым.

В Абхазии также существует собственная валюта – апсар, однако она не используется в повседневных расчётах и выпускается исключительно в памятных и коллекционных целях. Как в Абхазии, так и в Южной Осетии в реальном денежном обращении используется российский рубль. Вероятно, создание югоосетинской купюры, название которой пока не раскрывается, также станет символическим шагом.

Презентацию новой банкноты планируют провести в сентябре текущего года в рамках первого Международного экономического форума «Южная Осетия. Инвестиции в будущее» в Цхинвали.