В Цхинвали похоронили погибшего в Украине бойца Ахсара Джиоева

В Цхинвали похоронили участника российского вторжения в Украину, 29-летнего Ахсара Джиоева с позывным «Дуду». У него остались двое детей.

«Проститься с бойцом пришли руководство республики, депутаты парламента, представители посольства России в Южной Осетии, боевые друзья героя и общественность», — пишет агентство «Рес».

Первый заместитель председателя правительства самопровозглашённой республики Южная Осетия Константин Джиоев выразил соболезнования семье погибшего.

«Сегодня мы прощаемся с ещё одним нашим героем, который проявил мужество и отвагу в зоне проведения специальной военной операции. Очень тяжело подобрать слова, чтобы выразить нашу скорбь по таким молодым людям, и невозможно найти слова, которые могли бы облегчить боль родных и близких погибшего», — сказал Джиоев.

Указом югоосетинского лидера Ахсар Джиоев посмертно награждён медалью «Защитнику Отечества». Сам президент Алан Гаглоев на похоронах не присутствовал — он отправился в Москву для участия в открытии Дней культуры Южной Осетии.

Число югоосетинских бойцов, погибших в Украине, превысило 100 человек. В феврале 2026 года газета «Республика» сообщала о 93 погибших. С тех пор стало известно ещё как минимум о 12: это Вадим Габараев, Сослан Кисиев, Давид Губаев, Тамерлан Козаев, Геннадий Кокоев, Вадим Мамиев, Вадим Маргиев, Станислав Пухаев, Александр Кочиев, Алан Зассеев, Валерий Габараев и Ахсар Джиоев.

Отметим, что Южная Осетия, независимость которой Россия признала в 2008 году, входит в число регионов с очень высокими потерями на войне относительно численности населения, которое, по оценкам 2015 года, составляло около 53 тысяч человек.