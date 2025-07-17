В Цхинвали после аварии на АЗС призывали не открывать окна

В Цхинвали вечером 16 июля произошла авария на автозаправочной станции — разгерметизация восьмитонной газовой цистерны.

После инцидента МВД самопровозглашённой республики Южная Осетия распространило заявление с призывом к жителям районов, расположенных рядом с местом происшествия, не выходить на улицу и не открывать окна.

Пострадала 58-летняя жительница одного из частных домов на улице 8 Июня — её доставили в республиканский медицинский центр.

«Для обеспечения безопасности населения МВД рекомендует жителям близлежащих районов временно воздержаться от выхода на улицу и открытия окон до завершения работ по ликвидации данной ситуации», — говорилось в сообщении.

В районе происшествия было ограничено движение автотранспорта. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Близлежащие микрорайоны были отключены от электроснабжения во избежание возможного взрыва.

По информации пресс-службы МЧС, ночью специалисты ведомства ликвидировали утечку газа. В настоящее время устанавливаются причины разгерметизации цистерны.