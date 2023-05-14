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В Турции проходят президентские и парламентские выборы
В Турции в воскресенье проходят выборы. Гражданам страны предстоит выбрать как новый парламент, так и нового президента. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган руководит страной - как премьер-министр или президент - уже более 20 лет. На выборах его главный конкурент - Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый совместно шестью оппозиционными партиями «Народного альянса». Сам он представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства в соответствии с заветами основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля - Ататюрка, и известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («альянс предков»).
По мнению экспертов, это одни из самых напряженных выборов в истории Турции. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти Турция сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне «стоят за заговорами и фейками». «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», - говорится в тексте. Эрдоган и Кремль отвергли эти утверждения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кылычдароглу не сможет их доказать.
Эрдоган, в свою очередь, выступил с утверждениями, что его соперника на выборах якобы поддерживает президент США Джо Байден.
По мнению обозревателей, для Москвы выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нем Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники «Байрактар».
Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию.
Турция подошла к выборам с целым набором проблем. Три месяца назад разрушительные землетрясения на юго-востоке страны унесли жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.
Страна переживает экономический кризис. Из-за раскритикованных многими экономистами мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года, по итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%. Поддержка действующего президента также снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.
Нерешенным остается и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения. Этнические курды составляют около 15-20% избирателей.
Помимо президента, граждане Турции должны избрать 600 депутатов в парламент. Сторонники Эрдогана, по опросам, могут сохранить парламентское большинство.
Избирательные участки закроются в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).
Другие новости дня
Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной обстановке.
«Премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате имевших место в последние дни провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения, направленных на срыв усилий по продолжению мирных переговоров.
Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.
Была затронута запланированная на 14 мая трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, а также подчеркнута важность проведения в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.
Пять человек погибли в ДТП в Гудаутском районе
Пять человек погибли в ДТП, произошедшем в Гудаутском районе самопровозглашенной республики Абхазия.
Авария произошла в селе Абгархыку Гудаутского района поздно вечером в субботу, 13 мая, сообщил информагентству «Апсныпресс» начальник ОВД района Зосма Гицба.
«Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», - отметил Гицба.
Подробности происшествия уточняются.
Парламентская делегация Грузии отправится в Стокгольм на заседание стран-членов ЕС
Парламентская делегация Грузии примет участие в заседании комитетов по европейским делам парламентов государств-членов ЕС в Стокгольме. По словам председателя комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, будет возможность побеседовать с европейскими коллегами об отношениях Грузии и Евросоюза.
«У нас будет возможность поговорить с нашими коллегами об отношениях Грузия-ЕС, о прогрессе в выполнении Грузией рекомендаций ЕС, а также о важных вопросах интеграции Грузии в Европейский союз, которые будут обсуждаться нашими коллегами из государств-членов ЕС. Мы примем участие в дебатах в рамках различных сессий. А по итогам сессии будет разработан совместный документ, в котором будут отражены послания в поддержку Грузии, в частности, касающиеся предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», - заявила Бочоришвили.
Sova напоминает: Грузия не получила статус кандидата в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой. 17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут выполнены 12 рекомендаций. Правительство Грузии должно:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов; продолжить усовершенствование избирательной системы;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года, обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей;
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно.
На «Евровидении» победила шведская певица Loreen с песней «Tattoo»
Завершился музыкальный конкурс «Евровидение» этого года. Первое место заняла шведская певица Loreen с песней «Tattoo». Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования. Loreen не в первый раз становится лауреатом «Евровидения»: она уже выигрывала конкурс в 2012 году.
Второе место занял финский рэпер Käärijä с песней «Cha Cha Cha», он набрал 526 очков. Третье - израильская певица Ноа Кирель с песней «Unicorn».
«Евровидение» этого года прошло в Ливерпуле. В прошлом году победительницей конкурса стала группа из Украины Kalush Orchestra, и по правилам «Евровидения» следующий конкурс должен был пройти в стране-победительнице. Но из-за войны Украина не смогла бы обеспечить безопасность участников и зрителей, поэтому конкурс решили провести в Великобритании. Многие участники конкурса выразили солидарность с Украиной.
- Украина, как предыдущий победитель «Евровидения», автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
- Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на «Евровидении».
- Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
В Брянской области Россия, возможно, потеряла 2 вертолета и 2 самолета
Россия предположительно потеряла в субботу два военных вертолета и два истребителя. По многочисленным сообщениям СМИ и телеграм-каналов, они были сбиты утром в субботу над Брянской областью. По предварительным данным , все они входили в одну авиагруппу.
Власти к вечеру субботу подтвердили потерю одного вертолета Ми-8 в городе Клинцы. Пилоты, как сообщается, погибли. Издание «База» утверждает, что всего погибли девять летчиков - члены экипажей двух самолетов и двух вертолетов. ТАСС подтверждает потерю вертолета и самолета Су-34. О гибели еще одного вертолета Ми-8 и самолета, предположительно Су-35, сообщают многочисленные российские телеграм-каналы и СМИ, в частности «Коммерсантъ».
Украинская сторона пока официально не комментировала случившееся. Брянская область граничит с Украиной, однако падения российских летательных аппаратов были зафиксированы на некотором расстоянии от границы.
По данным «Коммерсанта», истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сначала поступила информация об упавшем вертолете в городе Клинцы. Он расположен более чем в 50 километрах от границы с Украиной. Очевидцы публикуют несколько видео падения Ми-8. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. В результате крушения получила ожоги одна жительница Клинцов. Повреждены пять домовладений. Об этом написал в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолета в Клинцах стали поступать сообщения о падении в Брянской области самолета Су-34.
Еще один самолет - истребитель Су-35 - как сообщается, упал в Стародубском районе Брянской области.
Второй Ми-8, по сообщениям, упал в Унечском районе Брянской области. На место следуют взрывотехники, пишет «База».
- Одна из версий случившегося - то, что российскую авиагруппу атаковали ракетами класса «воздух-воздух» с самолетов или вертолетов. Таким образом, россияне, скорее всего, попали в засаду. Еще одна версия, о которой пишут СМИ - что самолеты и вертолеты могли сбить с территории России некими диверсантами. Сообщалось о введении в регионе плана «Перехват». Официально эти сообщения не были подтверждены, официальных версий катастрофы Ми-8, о которой сообщили власти, также нет.
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Исламским джихадом»
Вечером в субботу вступило в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад», заключенное ранее в тот же день при посредничестве Египта. Об этом сообщают информационные агентства. Заключение перемирия подтвердили представители «Исламского джихада». Израиль сообщения официально не комментировал.
Перемирие должно положить конец нынешней вспышке насилия, которая продолжалась пять дней. Утром во вторник Израиль нанес удар по целям в секторе Газа. Палестинцы подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада», среди погибших были и гражданские лица, в том числе врач с российским гражданством. Палестинская группировка ответила ракетными ударами по территории Израиля. Всего за 5 дней из Газы были выпущены более тысячи ракет, некоторые из них достигли Тель-Авива. Жертвами ударов в Израиле стали два человека.
Израиль ответил новой волной бомбардировок Газы. Сообщается, что были убиты еще трое видных командиров «Исламского джихада».
Эта палестинская группировка не признает существование Израиля, а власти Израиля, в свою очередь, считают ее террористической организацией. Поэтому они не ведут прямых переговоров между собой - в качестве посредника в них выступает Египет. Перемирия заключаются на неопределенный срок, при этом ни одна из сторон не отказывается от своих позиций.
В Ливерпуле - финал «Евровидения», в Украине - воздушная тревога
Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Начался ракетный обстрел. По сообщениям телеграм-каналов, ракеты летят в сторону Западной Украины, в частности Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе.
Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса «Евровидение». В прошлом году в конкурсе одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Из-за войны конкурс невозможно провести в Украине, «Евровидение» в Британии проводится от имени этой страны. Многие участники конкурса выражают солидарность с Украиной.
В ночь на субботу по ряду областей Украины российские войска нанесли удар с использованием беспилотников «Шахед». Под Хмельницким на западе Украины был поражен инфраструктурный объект, в сети появились видео мощного взрыва в результате удара. Несколько человек получили ранения.
- Украина, как предыдущий победитель «Евровидения», автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
- Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на «Евровидении».
- Участвующая от Хорватии рок-группа Let 3, некоторые композиции которой называют провокационными, выступает на конкурсе с песней о российском президенте Владимире Путине, как рассказали сами музыканты. «Мы хотим направить послание тем, кто считает планету своей игрушкой и управляет всеми как марионетками. Путин - заметный образец такого стиля, так что пришло время посвятить ему песню», - цитирует музыкантов телеканал N1.
- Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
Сандро Базадзе – победитель розыгрыша Кубка мира в Мадриде
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе в одиннадцатый раз подряд стал обладателем Кубка мира в Мадриде. Он убедительно победил всех своих противников, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В полуфинале Сандро одолел француза Максима Пьянфети 15:11, а в финале Базадзе победил итальянца Рикардо Нучио 15:6.
Российские пограничники массово аннулируют визы финнов на границе
Сотрудники российской пограничной службы аннулировали несколько десятков виз граждан Финляндии во время их въезда в Россию, сообщает «Агентство» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Как отмечает издание, отказы получали финны, которые въезжали в России за покупками или бензином. Граждане Финляндии, имеющие гражданство России, пересекали границу без проблем. Информацию об отказах подтвердила и погранслужба Финляндии.
Запрет на въезд в Россию на разных погранпунктах оформляется по-разному. Например, на КПП «Торфяновка» в паспорт ставят штамп, на КПП «Брусничное» пограничники отказывают во въезде, но не аннулируют визы, а выдают уведомление о запрете въезда в Россию.
Россия не выдает гражданам Финляндии многократные туристические визы, финны используют деловые визы. По российским законам, поездка за бензином или покупками не соответствует этой цели, но раньше российские пограничники не акцентировали на этом внимания, - сообщает Север.Реалии.
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в разы. С этого момента представительства Финляндии рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России. Еще 400 слотов в день будет зарезервировано для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам.
- В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян, имеющих туристические визы, за исключением тех, кто едет к родственникам или на лечение. Аналогичные жесткие ограничения на въезд для россиян ввели Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- До момента военного вторжения России в Украину Финляндия не поддерживала идею вступления в НАТО и придерживалась многолетней политики нейтралитета. После вторжения страна вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический союз, 4 апреля 2023 года Финляндия вошла в НАТО.
Священник РПЦ заменил в молитве «победу» на «мир». Его лишили сана
Церковный суд в Москве лишил сана священника Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в районе Люблино. В «молитве о святой Руси», которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, священник заменил слово «победа» на слово «мир». Ранее по распоряжению патриарха Кирилла Коваль был запрещен в служении.
Заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин подтвердил изданию «Правмир», что причиной лишения Коваля сана стало именно внесенное им изменение в слова молитвы. По словам Цыпина, тем самым священник допустил «клятвопреступление», отказавшись исполнять распоряжения священноначалия. Цыпин утверждает, что проблема не в слове «мир», а в неповиновении священника своему начальству, которое настаивало на том, что молитву необходимо читать так, как предписано.
Постановление церковного суда должен утвердить патриарх.
В тексте молитвы, утвержденной патриархом Кириллом, содержатся слова «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль же произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». Телеграм-канал «Христиане против войны» сообщал, что некие прихожане храма, которым это не понравилось, написали на священника донос.
15-летний ингушский футболист решил выступать за сборную Грузию
Выступающий за бельгийский «Брюгге» 15-летний ингушский футболист Халид Долтмурзиев будет играть в сборной Грузии. Об этом сообщил ряд грузинских интернет-ресурсов.
Как пишет Geo Team, у молодого нападающего было предложение из бельгийской юношеской сборной, однако на выборе в пользу Грузии настоял отец спортмена.
По информации Setanta Sports News, Долтмурзиев отправится вместе со сборной Грузии (до 17 лет) в Азербайджан.
В текущем сезоне за юношескую команду «Брюгге» Долтмурзиев в 22 матчах смог забить 23 гола и отметился пятью результативными передачами.
Отметим, что в своем инстаграм-аккаунте ингушский футболист поделился новостью о выступлении в сборной Грузии, тем самым фактически подтвердив её.
Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Италию. В Риме он провел переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о «важных решениях для защиты украинского неба» - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привел.
Вечером в субботу, по ряду сообщений, Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Ожидается, что после этого он отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.
Президент Украины впервые посещает Италию после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.
Югоосетинская сторона освободила задержанного ранее Георгия Терашвили
Георгий Терашвили, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия 11 мая в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобожден.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, Георгий Терашвили находится на территории, подконтрольной центральным правительством, пишет Общественный вещатель.
В приграничной с Украиной Брянской области упали вертолет и самолет
В городе Клинцы Брянской области упал вертолет Ми-8. Очевидцы публикуют несколько видео падения вертолета. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.
«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.
По данным «Базы», в результате крушения вертолета получила ожоги одна жительница Клинцов.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолета стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолета Су-34. Российские СМИ сообщают, что экипаж погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
Следствие предполагает, что вертолет и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введен план «Перехват».
Берлин готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Киеву
Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву на 2,7 миллиардов евро. Об этом сообщило Минобороны Германии.
В пакет, в частности, входят 30 танков Leopard, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре зенитно-ракетных комплекса, бронемашины, автомобили, дроны-разведчики и боеприпасы. Это крупнейший пакет помощи Германии с начала войны России против Украины.
По данным журнала Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомством федерального канцлера. Новые поставки вооружений приурочены к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, пишет Deutsche Welle.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Берлин в связи с объявленной помощью. «Спасибо союзникам. Работаем», - написал он в телеграме.
С начала войны России с Украиной страны НАТО оказали помощь Киеву на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 70 миллиардов долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи.
Польша сообщила о наблюдательном зонде с белорусской стороны
В воздушном пространстве Польши обнаружен наблюдательный зонд, двигавшийся с белорусской стороны. Об этом сообщило Минобороны Польши. По данным ведомства, объект исчез с радаров в районе города Рыпин. В район города направлена поисковая группа.
Рыпин находится на севере Польши, неподалеку от города Быдгощ. В апреле рядом с ним обнаружили обломки ракеты. Сначала источники польских СМИ сообщили, что речь идет о зенитной ракете или учебной цели польской армии.
Позднее предварительная экспертиз показала, что обломки принадлежат крылатой ракете Х-55, которая стоит на вооружении только российской армии. Радио RMF FM предполагает, что польские военные могли скрыть от гражданских властей сведения о ракете, которая могла пролететь над Польшей более 400 километров прежде, чем упасть под Быдгощем.
Как сообщает RMF FM, ракета могла попасть в Польшу после российского удара по Украине в середине декабря 2022 года. Тогда польские военные обнаружили пересечение границы объектом, прилетевшим со стороны белорусской границы. Он был потерян в районе Быдгоща. Поиски в условиях сильных снегопадов не увенчались успехом.
Военные должны были сообщить гражданским властям об объекте, чтобы прокуратура возбудила дело, но они этого не сделали. Дело было возбуждено только в апреле, по инициативе гражданских властей.
Следствие считает, что ракета угрожала жизням людей.
- Крылатая ракета Х-22 может атаковать цели на расстоянии около двух тысяч километров, мощность боевой части эквивалентна 200 - 500 килограммам тротила, она может нести ядерную боеголовку. Ракета состояла на вооружении советской армии, а теперь активно используется Россией в войне против Украины.
Паата Манджгаладзе: Грузия должна сделать выбор, хочет ли она российского болота или Европы
«Грузинская мечта» пытается показать, что это безболезненное решение… Если же грузинские аэропорты подпадут под санкции, граждане не смогут летать в Европу, - заявил журналистам генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, комментируя восстановление Россией прямого авиасообщения и отмену визового режима с Грузией, пишет «Интерпрессньюс».
По его словам, Грузия должна сделать выбор: российское болото или Европа.
«Если вглядеться в процесс, то «Грузинская мечта» пытается показать, что это безболезненное решение и Грузии не придется платить за него никакой цены… Однако, если грузинские аэропорты и компании попадут под санкции из-за полетов в Россию, то граждане Грузии столкнутся с серьезным дискомфортом – они не смогут летать в Европу из аэропортов Грузии. Мы должны сделать выбор — хотим ли мы российское болото, летать на 70-летних российских самолетах, или Европу?», - заявил Паата Манджгаладзе.
Вместе с тем, по его словам, решение России - это «заслуга» грузинских властей.
«Никогда еще мир не был так разделен на лагеря света и тьмы. Свет и правда на стороне Украины и свободы. Россия - детоубийца, тоталитарное государство, а Путин признан преступником по решению международного суда. А «Грузинская мечта» пытается быть в кообитации с криминалом», - заявил Паата Манджгаладзе.
- Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу Путина, визовый режим отменяется с 15 мая. Кроме того, Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
Умер основоположник российского телевидения Эдуард Сагалаев
Известный российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.
Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В 1967 году закончил филологический факультет Самаркандского университета.
С 1975 года Сагалаев начал работать на телевидении. Был заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР, главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио.
С конца 1988 по 1990 годы Сагалаев работал главным редактором информации Центрального телевидения СССР, в частности, программы «Время». В качестве ведущего впервые появился в передаче «12-й этаж», а затем вел еженедельную программу «Семь дней».
В 1990 году возглавил Четвертую программу Центрального телевидения СССР.
С 1991 года Сагалаев занимал руководящие должности на ВГТРК. Был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).
На протяжении почти 30 лет - с 1995 года - Сагалаев был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.
В феврале 2001 года заявил об уходе с поста председателя совета директоров «ТВ-6».
В 2001 года основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева».
В 2009 году стал художественным руководителем круглосуточного кабельного телеканала «Психология 21».
В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ. В марте 2017 года во время вручения кинопремии «Ника» в своей речи раскритиковал современное российское телевидение, отметив, что оно «больше не рискует и не показывает». Фрагмент с участием Сагалаева и других участников, которые упоминали мартовские протесты 2017 года, были вырезаны из записи трансляции на телеканале НТВ.
Сагалаев награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание заслуженного журналиста России.
В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.
Эдуард Сагалаев был гостем эфиров Радио Свобода.
Григол Гегелия: Информация о новом раунде санкций содержит тревожные сигналы
Информация о новом раунде санкций содержит несколько тревожных сигналов для Грузии. Призываю власти немедленно отказаться от восстановления авиасообщения с Россией и немедленно ввести визовый режим с Россией, – заявил один из лидеров «Лело» Григол Гегелия.
Гегелия также призывает власти обеспечить строгое соблюдение санкций и немедленно прекратить покупать подсанкционную российскую продукцию и играть геополитической судьбой Грузии.
«Лело для Грузии» считает неприемлемым, чтобы Грузия стала объектом санкций из-за партийного эгоизма «Грузинской мечты». Для всякого государственно мыслящего грузина, для любой патриотически настроенной политической силы совершенно неприемлемо, чтобы наше государство и грузинский народ становились жертвами санкций и из-за политики «Грузинской мечты» под санкции попали не отдельные лица, а все грузинское государство, что возымеет катастрофические последствия для политического и экономического положения нашей страны… Соответственно, я призываю власти Грузии строго обеспечить соблюдение санкций; немедленно прекратить покупать подсанкционную российскую продукцию и играть геополитической судьбой Грузии; немедленно отказаться от возобновления авиасообщения с Россией; немедленно установить визовый режим с Россией», - заявил Григол Гегелия на брифинге в офисе партии.
Ранее в Государственном департаменте США вновь заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
В «ЛНР» заявили о применении Украиной дальнобойных ракет
Представители так называемой Луганской народной республики заявили, что Украина 12 мая ударила по Луганску дальнобойными ракетами.
По версии «ЛНР», во время вчерашнего обстрела Луганска украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: на него упала стена уже после ракетного удара.
Сегодня утром в Луганске снова прозвучал взрыв – над городом поднимается столб дыма, сообщается о ракетном ударе. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
- Ракеты Storm Shadow радиусом действия больше 200 километров Украина получила от Великобритании 11 мая. Они способны поражать цели в российском тылу.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине «отбросить российские войска» со своей территории. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что тот не будет атаковать полученными ракетами международно признанную территорию России.
- В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли «красной линией», на пересечение которой будет дан ответ.
Владимир Зеленский ввел санкции против 700 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против почти 260 физических и более 700 юридических лиц. Под ограничения попали как российские граждане и компании, так и граждане и фирмы из других стран, включая саму Украину.
Всего Зеленский подписал четыре указа. Один из них касается «Запорожстали». Основным акционером предприятия является финансовая группа бизнесмена Рината Ахметова. На «Запорожстали» запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне. «Она будет работать для Украины и украинцев», - написал Зеленский в телеграме.
Кроме того, ограничения затронули российские предприятия, которые, по мнению Киева, имеют отношение к военной промышленности. В санкционный список, в частности, вошли «Роскосмос», Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, ГЛОНАСС, «Ивановская текстильная компания», белорусские фирмы Гомельский радиозавод, «БелАЗ» и другие.
Зеленский также подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Москвой и Минском и из соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Оба документа были подписаны в 1994 году.
РБК: авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться с 16 мая
Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту».
«Азимут» может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways — с 18 мая, утверждают они.
«Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», — заявил РБК президент Georgian Airlines Тамаз Гаиашвили. По его информации, «Азимут» действительно готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.
Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. По словам источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю. За информацией об этом лучше обратиться в Агентство гражданской авиации Грузии, сказал Устундаг.
Отметим, что тему возобновления авиасообщения в этом ведомстве пока не комментируют.
Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели, пишет российское издание.
Сообщается также, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который уже запросил допуск для рейсов в Грузию.
Ранее в грузинском правительстве заявили, что рейсы из России будут осуществляться только не подпавшими под санкции авиакомпаниями и самолётами.
Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит из Госдепартамента
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, курировавшая отношения с Китаем и ранее занимавшаяся организацией переговоров с Ираном и Северной Кореей, заявила в пятницу, что уйдет в отставку. 73-летняя Шерман заявила, что уйдет в отставку в конце июня. Неизвестно, кто станет ее преемником, чья кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на агентство AFP.
Мы проделали для решения огромного множества проблем, включая полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и пандемию Covid-19, при одновременном объединении союзников и партнеров для продвижения нашего общего видения светлого будущего», – написала она в Твиттере.
Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил Шерман за ее работу над отношениями США со странами Азии и ее усилия по объединению союзников для поддержки Украины.
Шерман выступала посредником в ядерных соглашениях с Северной Кореей при Билле Клинтоне и с Ираном при Бараке Обаме. Оба соглашения были расторгнуты при последующих президентах-республиканцах, отмечается в публикации «Голос Америки».
Шерман в своих мемуарах рассказала о переговорах с иранцами в Вене, вспоминая, как ее оппоненты в последнюю минуту подняли новый спорный вопрос, чуть не доведя ее до слез. Она написала, что ее реакция ошеломила иранцев и заставила их замолчать, и они отказались от своих возражений.
До своей карьеры дипломата она возглавляла неправительственную организацию «Список Эмили». Организация работает над избранием на политические посты женщин, поддерживающих право на аборт.
Новой главой Twitter стала Линда Яккарино
Новой главой Twitter стала бывшая руководительница отдела глобальной рекламы и партнерства NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом заявил владелец и предыдущий гендиректор Twitter Илон Маск.
По словам Маска, Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а он – на дизайне продукта и новых технологиях. «С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X – универсальное приложение», – написал Маск в твиттере.
60-летняя Яккарино проработала в NBCUniversal почти 12 лет. За это время ее команда обеспечила продажи на сумму более ста миллиардов долларов. До прихода на NBC Яккарино работала в Turner Entertainment, где также занималась рекламой и маркетингом. Она несколько раз входила в различные списки влиятельных женщин в своей области.
Эксперты считают, что Яккарино может помочь восстановить доверие рекламодателей к Twitter, а ее опыт кросс-платформенных продаж рекламы будет полезен для трансформации социальной сети в «более значимую медиаплатформу».
Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года. В декабре он провел опрос среди пользователей соцсети – более 57% проголосовали за его увольнение. Тогда Маск пообещал уйти с поста гендиректора, как только найдет «дурака, который согласится на эту должность».
Попытки Маска реформировать социальную сеть обернулись скандалами: массовое увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа и возвращение в поиск аккаунтов российских властей. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объяснял свои шаги стремлением защитить свободу слова.
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