Катастрофа самолёта Пригожина под Тверью: найдены тела 10 погибших

В Бологовском районе Тверской области вечером в среду разбился частный самолёт Embraer, на борту которого, как утверждает Росавиация, был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В МЧС утверждают, что на борту были десять человек, все они погибли. Росавиация сообщила, что имя Пригожина было в списке пассажиров.

На месте крушения, как сообщается, найдены 10 тел. "Интерфакс" заявил о завершении поисково-спасательной операции. Тела вывезены в морг. Не сообщалось о том, что какое-либо из них было опознано.

Список пассажиров

Ведомство впоследствии опубликовало список из семи пассажиров и трёх членов экипажа. Помимо Пригожина, в нём также Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер") – один из командиров ЧВК. В списке также Сергей Пропустин, Евгений Маркарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Валерий Чекалов, судя по всему, один из руководителей структур Пригожина, известный как "Ровер". В частности он был владельцем связанной с Пригожиным компании, претендовавшей на контракты на добычу газа и нефти в Сирии в 2016-2017 годах. В июле 2023 года он из-за предполагаемых связей с Пригожиным был внесён в санкционные списки США. В СМИ его называли человеком, который отвечал за тыловую логистику ЧВК "Вагнер".

Маркарян, Тотмин и Пропустин, как обратила внимание "База", находятся в базе данных украинского проекта "Миротворец" как лица, связанные с ЧВК "Вагнер".

Сергей Пропустин, как следует из открытых источников, был разведчиком-гранатомётчиком в рядах ЧВК "Вагнер". Евгений Маркарян также был наёмником ЧВК "Вагнер", воевал в Сирии. Александр Тотмин - уроженец Алтайского края, по данным "Миротворца", он в качестве наёмника ЧВК "Вагнер" какое-то время работал в Судане. О Матусееве информацию в открытых источниках найти не удалось.

Самолётом управляли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов. На борту была также бортпроводница Кристина Распопова.

Где и как упал самолёт

Момент падения попал на видео, которые публикуют, в частности, телеграм-каналы "База" и Mash.

Самолёт упал в населённой местности, неподалёку от посёлка Куженкино. На опубликованных фото с места падения виден бортовой номер, похожий на RA-02795.

Это номер бизнес-джета, связанного с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На этом самолёте, в частности, Пригожин в конце июня прилетал в Беларусь после мятежа ЧВК.

Опубликованы также видео с места падения самолёта.

По сообщениям, некоторые части самолёта упали в нескольких километрах от места падения фюзеляжа.

В момент катастрофы в воздухе также находился ещё один самолёт, связанный с Пригожиным, – бизнес-джет с бортовым номером RA-02795. Пока нет информации, кто был на борту этого самолёта.

Официальных комментариев о причинах падения самолёта пока нет, в телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолёт был сбит системами ПВО. Утверждается, что начато расследование. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Согласно отчету сервиса Flightradar24, который отслеживает полёты самолётов по всему миру, Embraer Legacy 600, связанный с Пригожиным вылетел из Московской области в направлении Санкт-Петербурга. Он начал передавать данные о себе в 17:46 по Москве. Координаты он не передавал, но Flightradar24 удалось отследить другие данные, которые дают представление о последних минутах полёта. Среди них — высота, скорость и вертикальная скорость (изменение высоты полета за единицу времени).

К 18:11 бизнес-джет поднялся на восемь с половиной километров и затем летел горизонтально на этой высоте. В течение нескольких следующих минут он немного поднимался и снова опускался, а в 18 часов 19 минут и 52 или 53 секунды начал падать.

В течение следующих 22 секунд он упал примерно на два с половиной километра, после чего его передатчики замолчали. Нет сообщений о том, что лётчики подавали сигнал бедствия.

ЧВК "Вагнер" официально не сообщала о гибели Пригожина

Официальных комментариев структур Пригожина пока нет. Связанный с ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone пишет, что самолёт якобы «сбили средствами ПВО».

Чиновник российской оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на представителей ЧВК «Вагнер» утверждает, что Пригожин и Уткин были на борту и погибли. Со ссылкой на свои источники о том, что Пригожин был на борту, пишут «Фонтанка», Ксения Собчак и телеграм-канал BRIEF. О гибели Пригожина «в результате действий предателей России» написал также канал Grey Zone. В ночь на четверг у здания «ЧВК Вагнер центра» в Санкт-Петербурге возник стихийный мемориал, куда приносят свечи и эмблемы ЧВК «Вагнер».

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что в Вашингтоне видели сообщения об авиакатастрофе, и «никто не должен удивляться», если выяснится, что Пригожин был на борту. На вопрос о Пригожине ответил и президент США Джо Байден. По его словам, он не знает, что случилось с главой ЧВК «Вагнер», но «не удивится», если подтвердится его гибель. Байден также отметил, что немногое в России происходит без ведома президента Владимира Путина.

Журналист Андрей Захаров со ссылкой на источники утверждает, что Пригожин и руководство ЧВК «Вагнер» вылетели 23 августа в Россию из Африки.

В момент катастрофы в воздухе также находился ещё один самолёт, связанный с Пригожиным, – бизнес-джет с бортовым номером RA-02795. Он летел в Москву из Санкт-Петербурга и совершил посадку в подмосковном аэропорту бизнес-авиации Остафьево. Пока нет информации, кто был на борту этого самолёта. Ряд телеграм-каналов высказывали предположения, что Пригожин мог отсутствовать на разбившемся самолёте и лететь на втором, но никаких подтверждений этого нет.