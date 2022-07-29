В Украине будут расследовать видео с пытками украинского пленного

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Генпрокуратуру в связи с появившемся в интернете видео, на котором предположительно российский военнослужащий пытает украинского пленного, в том числе кастрирует его канцелярским ножом.

Видеозапись была опубликована накануне в ряде телеграм-каналов, как пророссийских, так и проукраинских. Её первоисточник неясен. На видео двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле третьего — в форме, похожей на украинскую. Снимающие называют человека, которого они пытают, "педофилом". Где и когда снято видео - также пока не ясно. В Сети появился ряд предположений о личности одного из участников пыток, в частности, некоторые источники связывают этого человека со сформированным в Чечне спецподразделением "Ахмат". Официально авторитетные независимые источники это пока не подтверждали.

В пятницу - уже после сообщения об обращении уполномоченного - в пророссийских телеграм-каналах появилась вторая часть видео, на которой предположительно украинского военного убивают выстрелом в голову.

По словам Лубинца, он обратился в Офис генеральной Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в пытках и жестоком обращении с военнопленными. В частности, в конце марта было опубликовано видео, на котором предположительно украинские военные стреляют пленным россиянам в колени. О случаях пыток сообщала также правозащитная организация Human Rights Watch, в её последнем докладе говорится о двух случаях смерти украинских военнослужащих, как утверждается, подвергавшихся пыткам.