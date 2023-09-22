Национальная комиссия по стандартам украинского языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация», «Российская империя», «Москва» и ряд других, связанных с этими понятиями, слов с маленьких букв. Отныне такое написание не будет квалифицироваться «как уклонение от нормы», хотя речь пока идёт только о текстах «неофициального характера».

В комиссии отметили, что решение принято «с учётом героической борьбы украинского народа за независимость украинского государства».

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала Национальную комиссию по стандартам украинского языка «формализовать то, что и так делают все украинцы».