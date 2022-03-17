В Украине погиб командир костромского полка ВДВ

Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала российского телевидения, рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что в данный момент скрывается у друзей, опасается уголовного преследования, «принимает успокоительные», но тем не менее не собирается покидать Россию и принимать предложение президента Франции Макрона об убежище, поскольку является «патриотом».

«Очень беспокоюсь о своих детях – 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребенка в Москве, но не со мной, они в безопасности», – сообщила также Овсянникова, отметив, что акция, которую она провела, стала для ее родных «тяжелым ударом», что она не чувствует поддержки от них, а сын упрекнул ее в «разрушении жизни всех членов семьи».

Также Овсянникова рассказала о многочасовом допросе после того, как ее задержали. По ее словам, допрос вел заместитель руководителя отдела по борьбе с экстремизмом, которому «все время звонили его начальники». «Никто не верил, что я сама решилась на протест: все спрашивали, как я связана с Западом, кто меня надоумил», – сообщила редактор Первого канала, добавив, что пока против нее не заведено уголовное дело, однако проходит проверка.

«Мне очень страшно, но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад. Остается только говорить прямо и открыто», – резюмировала Овсянникова.

14 марта прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всем мире. В то время как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова, встала за спиной у Андреевой с плакатом: «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произнесла: «Остановите войну!» и «Нет войне!». Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине.

Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.