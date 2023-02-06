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В Украине сообщили о подготовке российского наступления в Луганской области
Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в эфире телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии.
По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники, в Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана — двух городов, уже захватывавшихся российской армией, но отбитых в ходе осеннего контрнаступления.
4 февраля Генштаб Украины сообщал, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведёт украинская армия.
Вечером 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения". В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля.
Другие новости дня
В Турции произошло второе за сутки мощное землетрясение
В Турции днём 6 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Это второе мощное землетрясение в стране за сутки, в результате первого, магнитудой 7,8, погибли больше тысячи человек — как в Турции, так и в соседней Сирии.
Второе землетрясение произошло в 13:24 по мосоковскому времени. В городе Диярбакыр обрушилось жилое здание, это произошло в прямом новостного телеканала A Haber. Рядом с ним работали спасатели, находились ли внутри люди — не сообщается.
- Число жертв утреннего землетрясения превысило 912 в Турции и 326 на контролируемых правительством территориях Сирии. Эти оценки, вероятно, будут расти со временем, предупредили чиновники в обеих странах.
- Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
- В Геологической службе США отметили, что землетрясение в Кахраманмараше – одно из сильнейших в Турции за последние сто лет. Американские геологи сравнили его с землетрясением магнитудой 7,8, которое произошло в восточной Турции в 1939 году и привело к гибели более 30 тысяч человек.
Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским ради мира
Папа римский Франциск заявил, что открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения прекращения войны. Об этом понтифик сказал в воскресенье изданию Corriere della Sera.
Ранее Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, а также надежду на мир в Украине.
В первый же день российского вторжения – 24 февраля - Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.
Позже он объяснял, что не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву.
16 марта, состоялась телефонная беседа патриарха Кирилла и папы Франциска. По словам Франциска, Кирилл долго зачитывал по бумажке сведения о геополитике и о подлётном времени ракет НАТО. Папа посоветовал патриарху вспомнить, что он не чиновник, не "алтарный служка Путина", и говорить на подобающем священнику языке веры и Иисуса.
В конце октября в Ватикане президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.
Позжев интервью иезуитскому журналу America понтифик ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.
По словам Франциска, комментируя войну в Украине, он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика "уже известно". "Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина", – сказал Франциск. "Неприемлемая вооружённая агрессия и бойня должны быть остановлены", – заявил глава Римско-католической церкви.
Ираклий Гарибашвили: Мы рядом с турецким народом и готовы оказать любую помощь
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Кахраманмараше.
Как отмечает глава правительства, Грузия рядом с турецким народом и готовы оказать любую помощь.
«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу, правительству Турецкой Республики и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы рядом с турецким народом и готовы оказать ему любую необходимую помощь», — заявил премьер-министр, передает Общественный вещатель.
По последним данным, в результате сильного землетрясения в Турции 76 человек погибли и 440 получили ранения. Бедствие затронуло более десяти городов на юго-востоке страны. На месте мобилизованы спасатели, правоохранители и армия.
Бейонсе стала самой титулованной обладательницей "Грэмми"
Американская певица Бейонсе получила ещё четыре статуэтки музыкальной премии "Грэмми" и стала самой титулованной их обладательницей. У певицы теперь 32 такие награды.
Бейонсе наградили за лучший в 2022 году танцевальный альбом, лучшую танцевальную запись, а также лучшую песню и исполнение в стиле R&B.
До Бейонсе лидером по числу статуэток "Грэмми" долгое время был британский дирижёр венгерского происхождения Георг Шолти. Он умер в 1997 году, на его счету 31 награда "Грэмми".
Лучшим альбомом 2022 года признали "Harry’s House" 29-летнего английского певца Гарри Стайлза, лучшей песней – "Just Like That" 73-летней американской блюз-исполнительницы Бонни Рэйтт, а лучшей записью – "About Damn Time" 34-летней американской певицы Лиззо.
Песня "Baraye" иранского певца Шервина Хаджипура, которая стала гимном протестов в Иране, стала лучшей песней 2023 года, направленной на социальные изменения. Эту награду вручили впервые в истории "Грэмми".
Церемония вручения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе и стала 65-й по счёту.
Грузинских священнослужителей лишат отсрочки от призыва на обязательную военную службу
Священнослужители Грузии больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу. Соответствующие поправки предусмотрены Кодексом обороны, который был представлен в парламент правительством.
Правительство объясняет, что заявленная причина отсрочки от обязательной военной службы несовместима с видением, которое государство разрабатывает для повышения обороноспособности страны.
«При планировании эффективной обороны следует учитывать принцип и подход «тотальной обороны», подразумевающий готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны, включая полную активацию резервной военной системы. Учитывая геополитическое положение страны и принцип тотальной обороны, вводится новая система резервов. Одним из важных факторов этой системы является комплектование резерва как из лиц с военной подготовкой, так и из лиц, которые будут иметь специальные невоенные навыки, что улучшит процессы управления резервом, особенно в кризисных условиях», — говорится в законопроекте.
В лесу под Калугой взорвался беспилотник, сообщил губернатор
Недалеко от Калуги в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Это произошло в лесу за городом в пять часов утра, сообщил в телеграме губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал. Кому принадлежал летательный аппарат, не уточняется. Калужская область граничит с Москвой.
Это не первый подобный инцидент в регионе. В октябре в области обнаружили сразу два дрона. Один упал и взорвался на территории военного аэродрома Шайковка, где дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Предположительно, беспилотник прилетел со стороны границы – Калужская область граничит с Брянской, а та в свою очередь – с Украиной. Во время взрыва никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений, сообщали местные власти.
12 октября средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на юге Калужской области. Обломки упали в безлюдной местности.
На авиабазе Шайковка дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. В его состав входят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые участвуют в налётах на Украину.
В декабре аэродромы в городе Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области подверглись атакам украинских беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Среди погибших в Дягилеве майор Воздушно-космических сил России Евгений Навлютов. В ряде телеграм-каналов утверждалось, что Навлютов был пилотом бомбардировщика Ту-22М3.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.
В Турции и Сирии произошли землетрясения. Сотни погибших
На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией произошло сильное землетрясение. Погибли, по предварительным данным, 76 человек, 440 пострадали. Под завалами сотен разрушенных зданий спасатели ищут выживших. В стране объявлено чрезвычайное положение.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек.
После первого землетрясения магнитудой 7,8 только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали не менее 10 городов. В Диярбакыре обрушился торговый центр.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.
Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий. Найдены тела более 100 погибших, ещё 516 пострадали, передает AP.
В сирийском городе Хама обрушился восьмиэтажный дом. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии.
По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения. Подземные толчки ощущались и на армяно-грузинской границе.
Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что Турция готова принять международную помощь.
- Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
Россия и Иран могут планировать выпуск дронов на заводе в Татарстане
Россия и Иран разрабатывают планы по организации работы на российской территории предприятия по производству около 6 тысяч беспилотников иранской разработки, подобных тем, что Москва применяет при ударах по объектам в Украине. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на официальных лиц одной из стран-союзниц США.
По словам собеседников издания, Москва и Тегеран пытаются создать более быстрый беспилотник, который будет менее уязвим для украинской ПВО.
В декабре прошлого года администрация американского президента Джо Байдена предупреждала, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в России совместной линии по производству дронов. Теперь, по словам связанных с Вашингтоном официальных лиц, переговоры переросли в конкретные планы - с визитом 5-го января в город Елабуга, в Татарстане, иранской делегации. Там ее члены посетили пустующую площадку, где в будущем планируется построить завод.
Возглавлял делегацию Ирана бригадный генерал Абдолла Мехраби, входящий в руководство аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, а также Гассем Дамавандян, управляющий директор компании Quds Aviation Industry - предприятия, которое, по оценкам США, играет ключевую роль в производстве иранских беспилотников.
Российские и иранские представители на запросы газеты о комментарии не ответили, отмечает The Wall Street Journal.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.
Прокуратура ФРГ призвала расследовать преступления армии РФ в Украине
Генпрокурор Германии заявил в воскресенье, 5 февраля, что его офисом собраны сотни улик, которые свидетельствуют о военных преступлениях российских сил в Украине. Ведомство Петера Франка призвало к международным усилиям с целью привлечь виновных лидеров к ответственности.
«В настоящий момент мы изучаем массовые убийства в Буче и атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине», - рассказал Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что большинство свидетельств были получены из интервью с украинскими беженцами.
По словам прокурора, сейчас стоит задача «подготовиться к возможному судебному разбирательству, которое пройдет позднее - будь то в Германии или с нашими иностранными партнерами, или международный суд».
Как отмечает France-Presse, офис Франка ранее уже использовал принцип универсальной юрисдикции, позволяющий расследовать определенные тяжкие преступления вне зависимости от того, где они были совершены. Этот принцип применялся при разбирательстве в отношении граждан Сирии - по делу о жестоких расправах в ходе гражданской войны в этой стране.
На основании того же принципа, группа выходцев из Мьянмы подала в Германии уголовный иск, обвинив служащих армии своей страны в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Петер Франк отметил, что его ведомство начало расследовать события, связанные с Украиной, в марте прошлого года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прошлом месяце выступила за создание трибунала для привлечения России к ответственности за войну с Украиной с учетом того факта, что Международный уголовный суд (МУС), начавший в прошлом году собственное расследование, не может преследовать россиян за те или иные военные преступления, поскольку ни Россия, на сама Украина не являются членами МУС.
- В одном только киевском пригороде Буча после отступления оттуда российской армии в марте прошлого года были обнаружены, по свидетельствам местных властей и журналистов, сотни тел убитых.
- Эти убийства вызвали международное осуждение и обвинения в военных преступлениях. Россия не раз отрицала причастность к расправам над мирными жителями, называя происходящее «провокацией и постановкой».
Хабеишвили официально утвержден председателем партии «Нацдвижение»
Леван Хабеишвили официально утвержден председателем партии на сегодняшнем съезде «Национального движения», сообщает Общественный вещатель Грузии. Новый лидер обратился к участникам встречи и рассказал о плане действий. По его словам, в ближайшее время в районах начнут открываться отделения «Национального движения».
«Мы уже создали штаб по освобождению Саакашвили, который возглавит Георгий Чаладзе. Тбилисское отделение «Единого национального движения» в ближайшее время получит новый офис. Мы проведем тбилисскую конференцию, выберем партийных лидеров, начнем формировать молодежную организацию, проведем молодежный съезд, и у молодежи также будет независимое пространство. Начнем готовить областные и районные конференции. Мы не можем терять ни секунды», - сказал Леван Хабеишвили.
По его словам, «Национальное движение» будет везде, где у людей есть проблемы, где их несправедливо притесняют и граждане нуждаются в поддержке и опоре.
«Хочу пообещать вам, что до тех пор, пока президент Саакашвили не будет на свободе, пока последний политзаключенный не выйдет из тюрьмы и пока не будет обеспечено национальное будущее нашей страны, я не устану, не отдохну и не остановлюсь», - сказал Хабеишвили.
По информации «ИнтерпрессНьюс», сегодня также был утвержден генеральный секретарь партии - им будет Петре Цискаришвили. Руководителем политсовета «Нацдвижения» же избран Леван Бежашвили.
На съезде «Национального движения» были представлены члены политсовета партии. Членов политсовета представил Ираклий Надирадзе:
«Членами политического совета будут: Леван Хабеишвили, Леван Бежашвили, Хатия Деканоидзе, Георгий Ботковели, Давид Киркитадзе, Давид Хаджишвили, Деви Чанкотадзе, Ани Цитлидзе, Сулхан Сибашвили, Тинатин Бокучава, Коба Накопия, Акакий Минашвили, Абдулла Исмаилов, Роман Гоциридзе, Георгий Годабрелидзе, Теймураз Джанашия, Екатерина Херхеулидзе, Элгуджа Багратиони, Леван Антадзе, Гия Абуладзе, Мамули Сурманидзе, Георгий Киртадзе, Георгий Барамидзе, Ираклий Кавтарадзе, Георгий Чаладзе, Петре Цискаришвили, Ираклий Надирадзе, Лиле Липартелиани, Бадри Басишвили, Дмитрий Шашкин, Ираклий Павленишвили, Лаша Парулава, Ираклий Кавтарадзе, Гия Харчилава».
Власти Ирана объявили о помиловании «десятков тысяч» заключённых
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал «десятки тысяч» заключенных, среди которых немало тех, кто бы арестован в ходе недавних крупных антиправительственных выступлений. Информацию передали в воскресенье государственные медиа.
Отмечается, что на свободу отпускают тех, кому были предъявлены обвинения, связанные с безопасностью. «Помилованы будут те, кому не вменяется шпионаж на иностранные структуры, кто не обвиняется в прямых контактах с зарубежными агентами, в намеренном убийстве или нанесении вреда здоровью, повреждении и поджогах государственной собственности», - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что акт помилования приурочен к очередной годовщине исламской революции 1979 года.
Протесты против властей вспыхнули в Иране в сентябре после смерти женщины, задержанной полицией нравов. 22-летняя Махса Амини была арестована за то, что якобы носила хиджаб или головной платок «ненадлежащим образом» - в нарушении строгого иранского дресс-кода для женщин.
Правительственные чиновники характеризуют протестные акции, которые все еще продолжаются, как бунты, которые поддерживают некие силы за рубежом.
По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, включая 70 несовершеннолетних, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты по всей стране начали понемногу стихать после того, как стало известно о первых казнях через повешение.
В связи с указом Али Хаменеи замглавы судебной системы страны Садек Рахими пояснил, что те заключенные, которые имеют право на помилование, должны письменно заявить, что сожалеют о содеянном, иначе они останутся за решеткой, пишет в своей публикации «Би-би-си».
Госканал в Чечне использовал выступление оправдавшего убийства мусульман для пропаганды войны
Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал в своем в телеграм-канале отрывок из выступления главного редактора немецкого журнала «Compact» Юргена Эльзессера, где тот поддерживает российское вторжение в Украину, сообщает Кавказ.Реалии.
Немецкий журналист, публицист Эльзессер является сторонником крайне правого экстремизма - он многократно обвинялся, в том числе государственными органами Германии, в высказывании исламофобских, расистских, антисемитских, националистических позиций. В 2014 и 2015 годах Эльзессер встал на сторону крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и исламофобского движения «Pegida».
Журнал Эльзессера, к примеру, прославлял военного преступника Ратко Младича как «борца против исламизации Европы». Массовые расстрелы боснийских мусульман 1995 году в Сребренице в журнале назвали «блестящей в военном отношении операцией по штурму хорошо вооруженной исламистской крепости - последняя военная победа христианской Европы над вновь вторгающимся исламом». Тогда были застрелены более восьми тысяч жителей города, трагические события стали известны как «резня в Сребренице«.
Немецкий Tagesspiegel характеризует журнал Compact как «демонизирующее ислам« издание. Федеральное управление по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) оценивает его как ультраправое экстремистское издание из-за последовательного антисемитизма, исламофобии и неуважения к демократическим принципам.
Редакция Кавказ.Реалии сообщала, что госпропаганда в Чечне стала все чаще использовать иностранных спикеров для оправдания российской агрессии в Украине. Вырезки из американских шоу с критикой местного правительства, выступления западных политиков регулярно появляются на страницах чиновников и государственных СМИ республики. Часть спикеров имеет сомнительную репутацию у себя в странах, отметили эксперты.
- Западные и европейские медиа стали использовать в отношении воюющих против Украины чеченских формирований часто употребляемое российскими СМИ определение «кадыровцы». Сайт Кавказ.Реалии проанализировал, как известные иностранные издания освещают их действия.
- Редакция Кавказ.Реалии проследила, как с начала войны в Украине менялась риторика главы Чечни: от призывов «только дать приказ на штурм Киева» до открытой критики Минобороны РФ, подстрекательств к использованию ядерного оружия и оправдания обстрелов мирных городов.
- На обеспечение воюющих в составе российской армии подразделений из Чечни Рамзан Кадыров потратил около 20 миллиардов, заявил глава республиканского парламента Магомед Даудов на совещании в Грозном. О какой валюте идет речь, он не уточнил, неизвестен также источник якобы потраченных главой региона денег – бюджет Чечни или его личные средства.
Экс-премьер Израиля: переговоры РФ и Киева потеряли смысл после Бучи
В начале войны Россия и Украина были готовы пойти на серьезные уступки и рассмотреть разные способы урегулирования конфликта. Но всё это потеряло всякое значение после того, как вскрылись факты убийств мирного населения в Буче. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Почти пятичасовое интервью журналисту Ханоху Дауму он опубликовал в ютьюбе.
Беннет рассказал о своей встрече с президентом России в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи. По его словам, он стал первым иностранным лидером, с которым встретился Владимир Путин.
Беннет – первый ортодоксальный премьер-министр Израиля. Он вылетел на переговоры с Путиным в шаббат. Верующим евреям в этот период нельзя путешествовать. Исключения делаются лишь в исключительных случаях, обращает внимание издание The Times of Israel.
Беннет рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.
Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.
По словам бывшего премьера Израиля, до событий в Буче он считал, что перемирие возможно, но не все лидеры западных стран с этим соглашались, так как не хотели поощрять агрессию Кремля. «Есть еще другой вопрос, возможно, шанс и был, но достойно было бы заключить такое перемирие?», - подчеркнул Беннет.
Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему «не убивать Зеленского». По неподтвержденным данным, с начала российского вторжения было предотвращено несколько покушений на Зеленского. СМИ писали, что в операциях по возможному убийству украинского лидера участвовали наемники из «ЧВК Вагнера», а также чеченский спецназ.
Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.
Беннет также упомянул первую встречу с президентом России в Сочи в октябре 2021 года. Во время переговоров Беннет передал Путину просьбу Владимира Зеленского о встрече. В ответ российский президент заявил, что «Украиной руководят нацисты», сообщил экс-премьер Израиля.
Офис президента Украины интервью Беннета пока не комментировал.
- И Москва, и Киев периодически заявляют о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.
Сборная Грузии по регби обыграла Германию со счетом 75:12
Сборная Грузии открыла новый сезон по регби матчем против Германии в Тбилиси и, как и ожидалось, разгромила соперника с крупным счетом 75:12, сообщает Общественный вещатель.
Следующие два матча сборная Грузии проведет в гостях - 11 февраля против сборной Нидерландов и 18 февраля против Испании.
Финал чемпионата Европы по регби пройдет в Испании. Если сборная Грузии займет первое место в группе, Грузия примет полуфиналы, а финальный матч и игра за третье место пройдут в Испании.
Маргвелашвили о Саакашвили: мы не имеем права пытать и убивать его
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал события, разворачивающиеся вокруг дела Михаила Саакашвили. По словам Маргвелашвили, он долгие годы был одним из главных критиков своего предшественника, но в данном случае речь идет о человеческой жизни.
«На протяжении всей своей карьеры я был критиком Михаила Саакашвили, но здесь есть несколько деталей, которые непременно нужно учесть. Первая заключается в том, что, возможно он и сделал что-то плохое, может с его стороны и были факт нарушения закона, но даже если бы он нарушил все пункты Уголовного кодекса Грузии, мы не имеем права его пытать и убивать. Да, даже если бы он нарушил все законы Грузии.
Второй – мы обязаны защищать человеческую жизнь, неважно, приемлема эта персона для нас политически или нет. Есть еще один вопрос, первого президента убили в результате заговора, спланированного при участии России, на второго президента Грузии дважды совершали покушение лица, проживающие сегодня в России. А теперь третий президент, который твердо стоял против Путина, которого пытают в грузинской тюрьме. Я считаю, что это сильно вредит нашей самобытности и национальным интересам», - цитирует Маргвелашвили SOVA.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде практически завершен опрос свидетелей по делу Саакашвили - Пенитенциарная служба приняла решение об отводе остававшихся свидетелей со своей стороны. Защита Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении бывшего президента.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
- 4 февраля международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению.
Решение по ходатайству об отсрочке наказания Саакашвили ожидается в ближайшие дни
Защита Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении бывшего президента, пишет агентство «Новости-Грузия».
Опрос в Тбилисском городском суде практически завершен - Пенитенциарная служба приняла решение об отводе остававшихся свидетелей со своей стороны.
На заседании в пятницу на вопросы в суде ответила директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе, которая подтвердила резкую потерю веса у бывшего президента, но связала ее с тем, что Саакашвили не подчиняется рекомендациям врачей, потребляет крайне мало калорий и отказывается от внутривенного питания.
Перед этим суд приобщил к делу заключение Национальной службы экспертиза им. Самхараули, которая подвергла сомнению выводы независимой экспертизы центра «Эмпатия» о заболеваниях Саакашвили, в комплексе создающих угрозу для жизни.
Со стороны защиты Саакашвили за время процесса перед судом предстали до 20 свидетелей - участников экспертиз центра «Эмпатия» и совета врачей при Народном защитнике.
В понедельник, 6 февраля, на процессе ожидаются заключительные заявления сторон, после чего суд удалится на совещание. Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что судья может огласить решение уже завтра. «Мы скажем заключительные слова, и судья объявит решение», - заявил Хачапуридзе. По его мнению, прокуратура и Пенитенциарная служба не смогли представить суду убедительных доказательств, и все зависит от того, «найдет ли судья силы, чтобы противостоять давлению со стороны властей».
Со своей стороны, Минюст Грузии, в чьем ведении находится Служба по исполнению наказаний, заявляет, что показания свидетелей защиты были срежиссированы, а сам бывший президент симулирует и занимается членовредительством, добиваясь выхода на свободу.
Курьеры службы доставки Wolt грозят в Грузии забастовкой
Курьеры службы доставки Wolt - одной из самых популярных в Грузии служб доставки -провели акцию в Тбилиси с требованием повышения оплаты труда. Существующий размер вознаграждения для курьеров за доставку товара не соответствует той нагрузке, с которой приходится работать на перегруженных трассах, а также в любую погоду, в снег, ветер и дождь, заявили участники акции.
Они требуют пересмотреть размер оплаты и решить проблему ошибок в приложении Wolt, из-за которых система пропускает выплаты курьерам и неправильно считает километраж. Курьеры заявили, что если компания не отреагирует, они прекратят обслуживать город.
Дирекция Wolt пока не делала комментариев.
По информации агентства «Новости-Грузия», с начала года в Тбилиси это уже четвертая волна акций с требованием повышения зарплат.
Повышения оплаты труда требуют сотрудники скорой помощи. С тем же требованием выступили водители-партнеры службы заказа такси Bolt. И чрезвычайная ситуация на оппозиционном телеканале «Формула» - здесь прекратили работу с требованием повышения зарплат операторы-новостники. Руководство телеканала уволило 24 человека, заявив о шантаже и ультиматумах и нарушениях правила проведения забастовок по Трудовому кодексу.
В результате обстрела Харькова ранения получили четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова утром в
воскресенье, 5 февраля. Ракета попала в жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьезные разрушения.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительным данным, обстрел велся ракетами С-300.
Некоторые пользователи телеграм-каналов пишут, что сигнал воздушной тревоги в Харькове включили уже после взрывов.
Видео последствий обстрелов публикует Украинская служба Радио Свобода.
В свою очередь власти подконтрольной России администрации Донецка сообщили, что в результате субботнего обстрела города со стороны Украины погибли три человека. Снаряд попал в многоквартирный дом в Киевском районе. Тела погибших извлекли из-под завалов.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что под обстрел в Запорожской области попал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным ТАСС, он посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. Вместе с Меняйло находилась съемочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. Никто не пострадал.
Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке утверждает, что в России расширили усилия по вербовке заключенных, в том числе женщин.
По данным военных экспертов, в течение недели было было завербовано около 50 женщин из женской исправительной колонии в оккупированном городе Снежное Донецкой области. О том, кто именно вербует на войну женщин, не сообщается. Вербовкой заключенных мужчин занимается «ЧВК Вагнера».
Проверить достоверность сообщений воюющих сторон в условиях боевых действий затруднительно.
Тяжеловес Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА проигрышем
Российский мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко провел свой последний бой с американским атлетом Райаном Бейдером. После этого Емельяненко заканчивает свою спортивную карьеру. Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
В числе зрителей на завершающей схватке Емельяненко были такие звезды боевых искусств, как Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон и Чак Лидделл. После боя российский борец поблагодарил своих болельщиков, снял перчатки и положил их на пол ринга. Он заявил, что далее намерен тренировать молодых спортсменов.
Райан Бейдер выразил благодарность Емельяненко и сказал, что ему важна не столько победа над ним, сколько честь выступать вместе с «лучшим бойцом в мире».
- 46-летний Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.
Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли минимум 460 детей
Офис генерального прокурора Украины опубликовал статистику. С начала российского военного вторжения в Украине погибли 460 детей, 919 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура подчеркивает, что это только те данные, которые удалось проверить в условиях войны: реальные цифры могут быть больше.
Также прокуратура сообщает, что за время войны из-за обстрелов и бомбардировок пострадали 3126 детских и образовательных учреждений, 337 их них полностью разрушены.
Более 16 тысяч детей подверглись депортации в Россию.
Эти данные близки к статистике ООН, согласно которой с февраля 2022 года были убиты и ранены около 1100 украинских детей. 1,2 миллиона детей покинули свои дома и нашли убежище внутри страны. Уехали из Украины и стали беженцами в других странах 7,7 миллиона человек, большинство из них - женщины и дети.
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН - заявил, что в 2023 году для обеспечения потребностей украинских детей как внутри страны, так и за ее пределами потребуется выделить 1,1 миллиарда долларов. Из них 829 миллионов долларов необходимы для поддержки детей в самой Украине, и 229 миллионов - для детей-беженцев за рубежом. В эту сумму входят затраты на образование, питание, размещение и медицинскую помощь.
- Российские власти неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам и жилой застройке в Украине. Перемещение украинских граждан, в том числе детей, на территорию России они квалифицируют как добровольное беженство.
Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер после продолжительной болезни в частной клинике в Дубае. Мушаррафу было 79 лет. Пост президента Пакистана он занимал с 2001 по 2008 год.
Мушарраф родился в Дели семье дипломата. В 1961-1964 годах обучался в Пакистанской военной академии в Какуле, после 1971 года - в Командно-штабном колледже в Кветте, Национальном колледже обороны в Равалпинди, а также в Королевском колледже оборонных наук в Великобритании.
Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота и сначала занимал пост премьера. В 2001 году он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьера и начальника штаба сухопутных сил. В 2002 году срок президентства Мушаррафа продлили на пять лет.
В 2007 году Мушарраф вступил в конфликт с собственным окружением и с Верховным судом, который был против его участия в очередных президентских выборах. 6 октября 2007 года Мушарраф все же был переизбран на новый срок. Верховный суд стал затягивать утверждение результатов голосования. В итоге в Пакистане начался политический кризис.
Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод, а позднее принял присягу президента.
Парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, принесли победу оппозиции. Во избежание импичмента Мушарраф 18 августа 2008 года ушел в отставку и уехал в Лондон.
В 2013 году Мушарраф вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, но через несколько дней против бывшего президента возбудили несколько уголовных дел в том числе по обвинению в в убийстве экс-премьера Беназир Бхутто и госизмене.
Мушаррафа арестовали и отправили под домашний арест.
В марте 2016 года Мушаррафу разрешили выехать за границу на лечение, но он пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом. 17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана вынес Мушаррафу смертный приговор. Его признали виновным в государственной измене за введение в 2007 году чрезвычайного положения.
Последние годы Мушарраф проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Тенгиз Церцвадзе: В Грузии подтверждено два случая смерти от гриппа
По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, на сегодняшний день в Грузии подтверждено лишь два случая смерти от гриппа.
Как отмечает Церцвадзе в опубликованной в соцсети информации, частота респираторных инфекций в последний период стабильна и соответствует среднестатистическим показателям сезона.
«Наиболее частыми респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном, подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, а не коронавирусные инфекции, вызывающие COVID.
Вновь хотел бы с удовлетворением отметить, что респираторные инфекции (в том числе, грипп) очень хорошо контролируются системой здравоохранения в Грузии, о чем свидетельствует тот факт, что в Грузии на сегодняшний день зафиксировано лишь 2 подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, по данным CDC в США в этом сезоне только от гриппа зафиксировано 17 000 смертей, в том числе 97 детей.
Но это не значит, что мы можем предаваться самоуспокоению, мы должны сделать все, чтобы управление COVID и другими респираторными инфекциями происходило в стране по самому высокому стандарту, и чтобы ни один больной не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого для таких случаев», - цитирует Тенгиза Церцвадзе «ИнтерпрессНьюс».
Лаша Шавдатуашвили - победитель турнира Большого шлема в Париже
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили - победитель турнира Большого шлема в Париже, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
В весовой категории 73 кг Лаша Шавдатуашвили победил ипоном Даниела Карнина из Бразилии и стал обладателем золотой медали.
Лаша Шавдатуашвили, являющийся олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, повторил прошлогодний результат на турнире Большого шлема в Париже.
В Париже соревнуются еще восемь грузинских дзюдоистов.
Зеленский лишил гражданства ряд министров времен Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда видных политиков времен Виктора Януковича. Об этом он сообщил в субботу в вечернем видеообращении.
«Я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора», - сказал Зеленский, отметив, что, по данным Службы безопасности Украины, у этих лиц есть российское гражданство.
Текст указа пока не опубликован, однако, по данным источников ряда украинских СМИ, среди тех, кто лишен гражданство - входившие в ближайшее окружение экс-президента Украины Виктора Януковича бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник.
Все они покинули Украину вскоре после бегства самого Януковича в феврале 2014 года.
Ранее Зеленский лишил гражданства нескольких депутатов Верховной рады, в том числе находящегося в России Виктора Медведчука. Утверждалось, что у них тоже есть российское гражданство. После лишения гражданства Украины их формально лишили и мандатов.
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